Тремтіли та падали стіни: в Японії трапився потужний землетрус. Відео НП

В Японії 2 січня трапився потужний землетрус магнітудою 5,6 балів.

Як повідомляє пресслужба Геологічного відомства США, НП трапилася біля східного узбережжя острівної держави.

Землетрус був зафіксований о 18:23 за часом UTC (20:23 за Києвом). Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 41 км на північний схід від населеного пункту Хасак. Осередок залягав на глибині 32,2 км.

Попередньо жертв і руйнувань від землетрусу немає. Загроза цунамі не оголошувалася.

На опублікованих у мережі відео показано, як у навчальному закладі через землетрус обвалилася стеля. На інших кадрах видно, що через поштовхи тільки тремтіли стіни, а господиня квартири навіть не панікувала.

Карта землетрусу

Карта землетрусу

Як повідомляв OBOZREVATEL, на північно-східному узбережжі Японії трапився землетрус магнітудою 6,8 білів, через що в країні оголосили загрозу цунамі.

Раніше Китай накрило потужним землетрусом. Внаслідок природного явища загинули щонайменше 12 осіб, ще 134 постраждали.

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