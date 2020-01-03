Головна Новини
3 січня • оновлено в 12:17
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Тремтіли та падали стіни: в Японії трапився потужний землетрус. Відео НП

1.2т
Читати матеріал російською

В Японії 2 січня трапився потужний землетрус магнітудою 5,6 балів.

Як повідомляє пресслужба Геологічного відомства США, НП трапилася біля східного узбережжя острівної держави.

Землетрус був зафіксований о 18:23 за часом UTC (20:23 за Києвом). Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 41 км на північний схід від населеного пункту Хасак. Осередок залягав на глибині 32,2 км.

Новини
В Японії літак загорівся у повітрі: деталі НП

Попередньо жертв і руйнувань від землетрусу немає. Загроза цунамі не оголошувалася.

На опублікованих у мережі відео показано, як у навчальному закладі через землетрус обвалилася стеля. На інших кадрах видно, що через поштовхи тільки тремтіли стіни, а господиня квартири навіть не панікувала.

Карта землетрусу

Карта землетрусу

Карта землетрусу

Карта землетрусу

Як повідомляв OBOZREVATEL, на північно-східному узбережжі Японії трапився землетрус магнітудою 6,8 білів, через що в країні оголосили загрозу цунамі.

Раніше Китай накрило потужним землетрусом. Внаслідок природного явища загинули щонайменше 12 осіб, ще 134 постраждали.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Японія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги