"Треба цитувати дослівно": в Кремлі відреагували на "д*білів" Макаревича

Прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков відмовився обговорювати висловлювання лідера групи "Машина часу" Андрія Макаревича, який заявив, що державна пропаганда, робить з росіян "злісних дебілів".

Спікер Кремля попросив журналістів звернути увагу на точність цитування, передає "РИА Новости".

"Ви неправильно процитували. Вже якщо це обговорювати, то треба цитувати дослівно. А в цілому - це не наше питання, ми ніяк не хотіли б брати участь у цьому обговоренні", - сказав Пєсков, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати висловлювання Макаревича.

Нагадаємо, відвідавши США, артист опублікував у мережі кілька фото, при цьому порівнявши американців і росіян.

"Якихось три роки не був у Америці. І вперше вразило - наскільки вони спокійніше, веселіше і добріше нас. Це не вони стали краще - вони не стали краще. Це з нами відбувається щось жахливе", - зазначив Макаревич.

Артист також заявив, що державна пропаганда в Росії нагадує роботу з двадцять п'ятим кадром, який перетворює людей в "злісних дебілів".

При цьому на питання, як врятувати людей від пропаганди, Макаревич жартома запропонував спиляти Останкінську вежу. Пост співака в соцмережі зібрав понад 3 тис. лайків, кілька сотень репосту і десятки солідарних коментарів.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше співак Юрій Лоза жорстко відповів Макаревичу, заявивши, що в РФ є доброзичливі люди.