"Треба негайно зупинити!" У США оприлюднили гучні звинувачення проти Трампа

Юридичний комітет Палати представників Конгресу США обґрунтував причини гучних звинувачень проти президента Дональда Трампа.
Як повідомляє "Укрінформ", про це йдеться в звіті комітету, в якому налічується 658 сторінок, щодо імпічменту американського лідера.
"Ми не можемо покладатися на подальші вибори як на засіб протистояння протиправним діям президента, тоді як президент загрожує чесному проведенню виборів. Ми мусимо діяти негайно", – йдеться в документі.
Зокрема, Трамп звинувачується в тому, що "поставив свої особисті політичні інтереси вище національної безпеки, вільних і чесних виборів, системи стримувань і противаг".
У Конгресі обґрунтували звинувачення проти Трампа
"Він вчинив зловмисні дії, які продовжуватиме вчиняти, якщо його не зупинти", – йдеться у звіті.
Юридичний комітет також вважає, що звернення Трампа з проханням про іноземне втручання у вибори 2020 року і наступні спроби заблокувати розслідування Палати представників є причиною для імпічменту.
За словами авторів, перед виборами американський лідер "вибрав певну модель поведінки" і "найімовірніше, продовжить цей шлях". Також у юридичному комітеті заявили, що особистий адвокат Трампа їздив до України, щоб "сприяти фіктивному розслідуванню щодо діяльності політичних конкурентів президента".
Дональд Трамп
ВВС
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
У процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
Водночас він заявив, що процедура, розпочата американською Демократичною партією, є державним переворотом.
Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Свідчення за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі й експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневої розмови між Трампом і Зеленським.
Також комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання у рамках підготовки до процедури імпічменту.
Комітет із розвідки Конгресу США оприлюднив звіт у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, висунувши йому звинувачення у зловживанні владою.
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