"Треба негайно зупинити!" У США оприлюднили гучні звинувачення проти Трампа

Юридичний комітет Палати представників Конгресу США обґрунтував причини гучних звинувачень проти президента Дональда Трампа.

Як повідомляє "Укрінформ", про це йдеться в звіті комітету, в якому налічується 658 сторінок, щодо імпічменту американського лідера.

"Ми не можемо покладатися на подальші вибори як на засіб протистояння протиправним діям президента, тоді як президент загрожує чесному проведенню виборів. Ми мусимо діяти негайно", – йдеться в документі.

Зокрема, Трамп звинувачується в тому, що "поставив свої особисті політичні інтереси вище національної безпеки, вільних і чесних виборів, системи стримувань і противаг".

У Конгресі обґрунтували звинувачення проти Трампа

"Він вчинив зловмисні дії, які продовжуватиме вчиняти, якщо його не зупинти", – йдеться у звіті.

Юридичний комітет також вважає, що звернення Трампа з проханням про іноземне втручання у вибори 2020 року і наступні спроби заблокувати розслідування Палати представників є причиною для імпічменту.

За словами авторів, перед виборами американський лідер "вибрав певну модель поведінки" і "найімовірніше, продовжить цей шлях". Також у юридичному комітеті заявили, що особистий адвокат Трампа їздив до України, щоб "сприяти фіктивному розслідуванню щодо діяльності політичних конкурентів президента".

Дональд Трамп ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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