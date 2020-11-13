Трамп виграв суд щодо електронного голосування на виборах

У США суд встав на сторону нинішнього глави Білого дому Дональда Трампа і заборонив включати в офіційні підсумки голосування на виборах президента Штатів електронні бюлетені виборців, які не підтвердили свою особистість.

Таке рішення виніс Апеляційний суд американського штату Пенсільванія, пише видання The Philadelphia Inquirer.

Пояснимо, що відповідно до закону штату Пенсільванія, виборці, які голосували по електронній пошті, зобов'язані були підтвердити свою особистість до 9 листопада. Але перед виборами держсекретар штату Кеті Буквар продовжила цей термін на три дні. Однак апеляційний суд штату прийняв рішення, що такі дії держсекретаря були незаконними.

Видання підкреслює, що таке судове рішення малозначне в порівнянні з тією "юридичною війною", яку затіяв Трамп, щоб делегітимізувати результати президентських виборів.

При цьому наголошується, коли суд виносив рішення, бюлетені американських виборців, які не підтвердили свою особистість, і так не були включені в офіційні підсумки голосування.

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