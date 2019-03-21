''Трансляція пропаганди РФ'': МЗС України різко розкритикувало заяву чеського друга Путіна

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на пропозицію президента Чехії Мілоша Земана про зміну української Конституції, назвавши такі заяви трансляцією російської пропаганди.

Із таким повідомленням в ефірі ObozTV виступила речник МЗС Катерина Зеленко. Вона зазначила, що Земан "просто відповів на питання, не маючи кращих альтернатив".

"Президент Чехії просто повторив те, що він озвучував уже раніше. В МЗС України взяли до уваги це висловлювання. Погляди пана Земана нам добре відомі. Прикро, що він так і не зрозумів, що в Україні вже п`ятий рік триває не громадянська війна, а російська агресія, що на Сході України майже щодня гинуть наші патріоти і серед них багато російськомовних, які не лише захищають державу, а й Європу та її цінності. Такі заяви чеського президента виглядають як трансляція наративів російської пропаганди", – сказала вона.

Зеленко зазначила, що прикро чути від Земана повідомлення стосовно децентралізації в Україні, адже ця реформа визнана Європейським Союзом однією із найуспішніших у країні.

Президент Чехії Мілош Земан

"Мілош Земан не помітив, що саме децентралізація є одним із пріоритетів президента і уряду України. Сьогодні вона успішно імплементується по всій країні, окрім окупованих українських територій. Саме ця реформа визнана ЄС як одна з успішних в Україні", – зауважила речник.

У МЗС уточнили, що офіційна позиція чеського уряду на відміну від дій президента Земана, є дружньої до України. Зеленко нагадала про візит міністра закордонних справ Чехії Томаша Петршичека в цьому році в Маріуполь.

"Уряд Чехії послідовно підтримує нас у боротьбі з агресором. Ви знаєте також, що на початку цього року Петршичек відвідав Маріуполь. Окрім того, Чехія дуже активно виступає за продовження санкцій проти Росії. Ми і далі будемо продовжувати нашу взаємодію для протидії російській агресії", – зазначила вона.

Раніше президент Чехії Мілош Земан порадив керівництву України провести децентралізацію влади у державі. "Усе зводиться до необхідності зміни української Конституції, конкретно — в децентралізації влади України", — заявив він. Він також додав, що війну в Україні можуть зупинити Мінські домовленості, яких "ніхто не дотримується".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Чехії Мілош Земан висловив стурбованість тим, як в Україні "прославляють бандерівців". Він дорікнув главі МЗС Чехії Томашу Петршічеку в тому, що під час візиту в Україну він "недостатньо критично оцінив проблему".

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