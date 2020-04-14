Трансляції, комп'ютерні ігри та посилені заборони: як світ зустрічає Великдень і чого чекати Україні

У квітні цього року послідовники трьох світових релігій відзначають важливі релігійні свята. Великдень у християн, Песах в іудеїв і Рамадан у мусульман. Однак, через пандемію COVID-19 святкування набуло інший вид – в більшості країн карантинні заходи не дозволяють збиратися великими групами, так що відвідування храмів знаходиться під забороною.

Іудеї вже зустріли Песах, точно так же, як і християни західного обряду, зокрема віруючі католицької церкви, Пасху. Як змінилося святкування у них і що чекає Україну – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Британія

Напередодні Великодня, який відбувся 12 квітня, королева Єлизавета II звернулася до британців, заявивши, що свято не скасовується, проте, пройде в умовах соціального дистанціювання.

"У цьому році Великдень буде інший для багатьох з нас, але, перебуваючи розділеними, ми забезпечуємо безпеку інших. Святкування Пасхи не скасовано, насправді вона нам потрібна як ніколи", – сказала вона.

Як пише Mirror, в цьому році скасували полювання на великодні яйця, так як парки та інші громадські місця зараз закриті. Також майже не було людей на пляжах, зустрічалися лише поодинокі порушники, яких штрафувала поліція.

Церкви закрили, а служби проводили онлайн. Архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі організував першу національну онлайн-службу прямо зі своєї кухні. У ній він нагадав про героїзм медиків і закликав усіх залишатися вдома, щоб не зводити боротьбу з COVID-19 нанівець.

Архієпископ Кентерберійський, Джастін Уелбі Mirror

"Після стількох страждань і героїзму з боку медиків, ми не можемо змиритися з тим, щоб повернутися до колишніх традицій, ніби все нормально", – зазначив він.

Правда, деякі священнослужителі перебували біля храмів і могли проводити служби для своїх прихожан – але тільки з дотриманням всіх правил соціального дистанціювання.

У неділю ввечері міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок подякував громадськість за те, що вони прислухалися до рекомендацій. Згідно з даними додатка Evergreen Life, яке фіксує переміщення користувачів, кількість порушень режиму самоізоляції в деяких районах впала майже в два рази – до 9-13%.

Вікарій Кемпбелл Пейдж провів пасхальне богослужіння для однієї людини AFP

Італія

В Італії теж закриті всі храми. Служби проводяться онлайн, а дотримання режиму самоізоляції контролюють патрулі поліції з дронами. Напередодні свята зі зверненнями виступили і мери міст, деякі з яких у своїй жорсткій манері звернулися до потенційних порушників, погрожуючи їм штрафами до 3 тисяч євро.

"Я буду скрізь, в лісі, на пляжах, з дроном. Я не рекомендую зустрітися зі мною, тому що в цьому випадку я вас точно не стану вітати з Великоднем", – пригрозив мер Мессіни Катено де Лука.

Опівдні Папа Римський Франциск провів пасхальну месу в майже порожній базиліці Святого Петра. Її теж транслювали онлайн.

"Це Великдень самотності, пережитий серед горя і негараздів, викликаних пандемією, будь то фізичні страждання або економічні труднощі. Наш світ вже стикається з епохальними викликами. Тепер він пригнічений пандемією, яка серйозно відчуває всю нашу людську сім'ю", – сказав Франциск.

Папа Римський Франциск в порожньому соборі Святого Петра AFP

Біля базиліки чергували співробітники служби безпеки, які стежили за тим, щоб ніхто не порушував карантин і не прийшов до церкви.

Увечері ж у прямому ефірі виступив оперний співак Андреа Бочеллі – його концерт відбувся в порожньому Міланському соборі. Виступ носив символічну назву "Музика заради надії" і за задумом він повинна стати посланням любові, зцілення і надії як Італії, так і всьому світу.

Андреа Бочеллі Zimbo

Андреа Бочеллі Shutterstock

Самі ж італійці зустріли Великдень вдома. Вони спілкувалися з родичами за допомогою відеочатів і влаштовували спільні обіди з сусідами. Під час останніх, до речі, кожна сім'я перебувала на своєму балконі.

До речі, оскільки проведення сповідей зараз неможливі, Святий престол погодився відпустити гріхи всім католикам, що заразилися на коронавірус, їх родичам, лікуючим їх лікарям і всім, хто за ними доглядає і ризикує заразитися заради допомоги ближньому. Також гріхи будуть відпущені всім вмираючим католикам, які не можуть сповідатися через карантин.

Патрулі в Італії ВВС

США

У США президент Дональд Трамп вперше за роки президентства не відправився святкувати Великдень до Флориди, де його сім'я зазвичай і проводить богослужіння. Замість цього він дивився онлайн-трансляцію пастора Роберта Джеффреса з Першої баптистської церкви.

Як повідомляє Reuters, в більшості церков служби проходили в онлайн-режимі, а всередині дозволялося перебувати не більше ніж 10 священнослужителям. Однак, були і винятки. Наприклад, в місті Іслі, штат Південна Кароліна, деякі парафіяни слухали проповідь їх пастора Джима Коутона, сидячи в своїх машинах на парковках. За виступом вони спостерігали або через вуличні екрани, або ж по радіо.

А в Колумбусі, штат Джорджія, католицька церква Святої Анни попросила своїх прихожан прислати свої селфі. Фотографії роздрукували і приклеїли до лав, так що священики в якомусь роді все ж бачили своїх прихожан.

Парафіяни храму в Анкориджі дивилися проповідь на парковці ADN

У США, так само, як і в Великобританії, заборонили полювання за пасхальними яйцями. Тоді пастор церкви Тейт-Спрінгс в Арлінгтоні, штат Техас, придумав, як можна це робити за допомогою онлайн-гри Minecraft. Ця ідея сподобалася і іншим церквам, так що і вони приєдналися до такого варіанту святкування.

Але назагал американці відзначають, що запам'ятають такий Великдень надовго – багаторічні традиції вперше на їх віці зазнали змін. Так, Моравська церква в Вінстон-Сейлемі, штат Північна Кароліна понад 250 років проводила пасхальне богослужіння на світанку – навіть в роки світових і громадянських воєн. Однак, саме в цьому році довелося скасувати цю традицію і теж провести службу онлайн.

Також поліція зазначає, що деякі церкви все ж не послухалися закликів і провели служби з парафіянами, а деякі пастори відзначали, що у них є божественний захист, так що боятися їм нічого.

Більшість храмів в США закриті АР

Ізраїль

В Ізраїлі з 8 квітня розпочалося святкування Песаха. Українець Андрій Пилипенко, який проживає там, розповів OBOZREVATEL, що в зв'язку з цим в країні посилили карантинні заходи – ввечері заборонили виходити на вулицю, зупинили громадський транспорт, а на дорогах встановили блокпости.

"Сім'ї за традицією їздять один до одного в гості, в зв'язку з цим карантинні заходи були посилені. Було заборонено пересуватися між містами, поліція поставила блокпости на дорогах і навіть на власному транспорті складно доїхати до родичів. Це для того, щоб люди святкували вдома", – розповів він.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розповів, що такі заходи протримаються до 12 квітня, а необхідні вони через те, що масове скупчення віруючих може прискорити зростання хвороби у багато разів.

Однак, деякі ортодоксальні юдеї не стали слухати влада. BBC повідомляє, що поліція Єрусалиму закрила кілька синагог силою, а всім присутнім там людям було виписано штраф.

Деякі ортодоксальні іудеї виступають проти карантину Reuters

За особливою схемою в цьому році пройде і церемонія сходження Благодатного вогню. Там збереться не більше 20 осіб – ключар і ще кілька працівників храму, кілька православних священиків, ієрархи Вірменської і коптських церков, а також знімальна група, яка буде транслювати церемонію сходження вогню для телеглядачів по всьому світу.

Після священик винесе лампаду з вогнем на площу перед храмом, де його вже чекатимуть представники декількох посольств. Вони, в свою чергу, доставлять лампади з вогнем в аеропорт Бен-Гуріон.

"Ми отримали заявки і погодили прибуття 10 літаків з різних країн. Їх представники повинні будуть залишатися на борту, щоб не потрапити під обов'язковий для всіх, хто прибуває до Ізраїлю, двотижневий карантин. Представники посольств піднімуть лампади з вогнем на борт, і літаки зможуть полетіти", – пояснив глава департаменту у справах діаспори і світових релігій МЗС Ізраїлю Аківа Тор.

В Ізраїлі посилили карантинні заходи Flash90

Україна

В Україні як представники церков, так і влада закликає людей залишатися вдома. Служби можна буде подивитися онлайн, а великодні кошики освятити самостійно – тут докладно розказано як. Крім того, можливий варіант, коли люди виставлять кошика за ворота будинків, а священики пройдуть і покроплять їх. Також планується, що священнослужителі зможуть освятити хліб ще в пекарнях.

Однак заборони на відвідування храмів немає, принаймні, поки що. Мер Києва Володимир Кличко навіть зазначив, що "ми не можемо заборонити, це бажання кожного". Проте, як повідомляє Telegram-канал Резидент, в Офісі президента рекомендували регіональній владі закривати церкви перед святом Пасхи. Правда, поки домовленості з усіма єпархіями не досягнуті – якщо нічого не зміниться, то єдиним можливим способом уберегти людей від масових скупчень буде рекомендація не відвідувати храми.

Подібне вже не спрацювало під час Вербної неділі. У багатьох храмах провели служіння, через що утворювалися величезні скупчення людей. Всього до церков прийшло більше 126 тисяч чоловік, про що повідомляє Офіс президента. Це хоч і набагато менше, ніж зазвичай (в минулому році повідомляли про 3 мільйони парафіян), але все ж неприпустимо в умовах епідемії.

Вербна неділя в Миколаєві Свідок.info

Вербна неділя в Полтаві kolo.news

Вербна неділя в Рівному

Вербна неділя в Чернівцях acc.cv.ua

Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, трьох священиків вже оштрафували за порушення карантину, а ще по 12 випадкам правоохоронці вивчають справи.

"Про скупчення людей в ряді церков. Безвідповідальність і неповага до людського здоров'я не має до Бога ніякого відношення! Церковникам в трьох випадках поліцією винесені адміністративні штрафи. У нас свобода совісті, але майте ж совість!" – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Ускладнює ситуацію і те, що безліч українців, незважаючи на закриті кордони, рвонули з Європи додому, щоб встигнути до свята. Так, на кордоні з Угорщиною 11 квітня спостерігався аншлаг – на фотографіях видно сотні людей, що скупчилися на кордоні. Вони користуються послугами приватних перевізників, щоб обійти заборону на пасажирські перевезення.