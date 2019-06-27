Трампу знову загрожує імпічмент: названа причина

Тема імпічменту як процедури щодо президента Сполучених Штатів Дональда Трампа досі залишається на порядку денному Конгресу США.

Зокрема, на це вказують заяви спецпрокурора Роберта Мюллера, – сказав в блозі OBOZREVATEL журналіст і телеведучий Євген Кисельов.

"17 липня спецпрокурор Роберт Мюллер даватиме публічні свідчення в Конгресі США з приводу розслідування російського втручання в американські вибори і з приводу перешкоджання цьому розслідуванню", – нагадав він.

Президент США Дональд Трамп Twitter President Trump

Журналіст також звернув увагу: спецпрокурор вказав на те, що Трамп невиправданий за підсумками розслідування.

"Мюллер сказав тільки про те, що не вважає за можливе порушувати кримінальну справу проти чинного президента. І натякнув на те, що є інші способи притягнення президента до відповідальності – політичні. Мюллер не сказав слова" імпічмент ", але явно мав його на увазі. Саме так його зрозуміли і американські політики з Демократичної партії, і опозиційні щодо Трампа засоби масової інформації", - зауважив Кисельов.

За його оцінками, в ситуації наявності республіканської більшості в Конгресі "процедуру імпічменту неможливо буде довести до кінця". Проте, "тема імпічменту як процедури як і раніше стоїть на порядку денному. У контексті російського втручання і в контексті протидії Трампа його розслідуванню", - переконаний журналіст.

Як писав OBOZREVATEL:

29 травня спецпрокурор Роберт Мюллер подав у відставку в зв'язку з закінченням розслідування обставин втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. За його словами, його письмовий звіт з цієї справи "повинен говорити сам за себе".

Спецслужби США інкримінували втручання Росії в американський виборчий процес з 2016 року. Розслідуванням цієї справи з травня 2017 року займався колишній директор ФБР Мюллер.

Президент США Дональд Трамп і його помічники неодноразово відкидали підозри в будь-яких неправомірних контактах з офіційними особами Росії в період виборчої кампанії. Про це ж стверджували в Москві.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!