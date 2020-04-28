Президент США Дональд Трамп заявив, що знає про справжній стан здоров'я лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Такі слова прозвучали під час брифінгу в Білому домі в понеділок, 27 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Трамп висловив надію, що у глави КНДР все добре, проте розкривати більше інформації американський президент не став.

Трампу вдалося дізнатися, що трапилося з Кім Чен Ином 24 канал

"У мене є гарна ідея, але я не можу говорити про це зараз. Я сподіваюся, що з ним все гаразд, у мене є інформація про його здоров'я. Скоро ви теж дізнаєтеся правду", – коротко відповів лідер.

Пізніше, як пише CNN, Трамп заявив, що ніхто не знає, де зараз Кім Чен Ин. За словами президента, його колега їх КНДР навряд чи міг зробити звернення до робітників у суботу, про яке повідомляли ЗМІ.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/K1T3F5RpnM - The White House (@WhiteHouse) April 27, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 36-річний Кім Чен Ин не з'являвся на публіці з 11 квітня. ЗМІ раніше повідомили про те, що він переніс операцію на серці, після якої нібито виникли ускладнення. Була інформація також про смерть диктатора.

У КНДР спробували спростувати чутки про смерть Ина, опублікувавши сюжет із правителем. Однак актуальність відео викликає сумніви.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!