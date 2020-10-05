Трампу призначили ліки для важких хворих COVID-19: що відомо про препарат

Президента США Дональда Трампа, який проходить лікування від коронавірусної інфекції, почали лікувати стероїдним препаратом дексаметазон.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на лікарів. У госпіталі почали застосовувати стероїд 3 жовтня разом з другою дозою препарату ремдесівір.

Відзначається, що побічних ефектів у Трампа немає. Дексаметазон, як повідомив лікар американського президента Шон Конлі, почали використовувати після того, як рівень кисню в організмі Трампа впав до 93%.

Як зазначає телеканал CNBC, дексаметазон показав свою ефективність при лікуванні важких пацієнтів з коронавірусом, але може бути шкідливим при менш важких випадках.

Як заявив професор Оксфордського університету Пітер Хорбі, цей препарат незабаром буде запроваджено в 30-40 британських лікарень, оскільки вчені вважають його "дуже потужним'', передає DailyMail.

"Цей клас ліків існує вже досить давно, і вони широко використовуються при запальних станах і ракових захворюваннях, і вони досить безпечні і добре вивчені. Цей конкретний препарат давали, я думаю, приблизно п'ятистам пацієнтам з легким або важким ступенем тяжкості захворювання в різних випробуваннях, і поки немає тривожних сигналів про нього. На клітинних культурах, він має дуже сильний ефект проти вірусу, і були проведені дослідження на штучних тваринах, де він також показав переваги", – сказав він.

Нагадаємо, 4 жовтня Дональд Трамп ненадовго покинув військово-медичний центр в штаті Меріленд, де він проходить лікування від коронавірусу, щоб через вікно автомобіля привітати прихильників. Під час їзди Трамп був в захисній масці.

Відзначимо, про коронавірус у Трампа, стало відомо 2 жовтня. Після цього главу держави госпіталізували в медичний центр Уолтера Ріда в штаті Меріленд. Також були оприлюднені кадри палати, в якій перебуває Трамп.

У Білому домі зазначили, що наступні 48 годин стануть критично важливими для президента.

Політолог Пітер Залмаєв написав у блозі для OBOZREVATEL, що тяжкість захворювання може вплинути на перспективи Трампа на майбутніх виборах 3 листопада.

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