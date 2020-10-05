Трампу призначили ліки для важких хворих COVID-19: що відомо про препарат
Дексаметазон почали використовувати після того, як рівень кисню в організмі Трампа впав до 93%
Це стероїдний препарат, який пройшов відповідні випробування
За словами лікарів, тривожних сигналів про дексаметазон немає
Президента США Дональда Трампа, який проходить лікування від коронавірусної інфекції, почали лікувати стероїдним препаратом дексаметазон.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на лікарів. У госпіталі почали застосовувати стероїд 3 жовтня разом з другою дозою препарату ремдесівір.
Відзначається, що побічних ефектів у Трампа немає. Дексаметазон, як повідомив лікар американського президента Шон Конлі, почали використовувати після того, як рівень кисню в організмі Трампа впав до 93%.
Як зазначає телеканал CNBC, дексаметазон показав свою ефективність при лікуванні важких пацієнтів з коронавірусом, але може бути шкідливим при менш важких випадках.
Як заявив професор Оксфордського університету Пітер Хорбі, цей препарат незабаром буде запроваджено в 30-40 британських лікарень, оскільки вчені вважають його "дуже потужним'', передає DailyMail.
"Цей клас ліків існує вже досить давно, і вони широко використовуються при запальних станах і ракових захворюваннях, і вони досить безпечні і добре вивчені. Цей конкретний препарат давали, я думаю, приблизно п'ятистам пацієнтам з легким або важким ступенем тяжкості захворювання в різних випробуваннях, і поки немає тривожних сигналів про нього. На клітинних культурах, він має дуже сильний ефект проти вірусу, і були проведені дослідження на штучних тваринах, де він також показав переваги", – сказав він.
Нагадаємо, 4 жовтня Дональд Трамп ненадовго покинув військово-медичний центр в штаті Меріленд, де він проходить лікування від коронавірусу, щоб через вікно автомобіля привітати прихильників. Під час їзди Трамп був в захисній масці.
Відзначимо, про коронавірус у Трампа, стало відомо 2 жовтня. Після цього главу держави госпіталізували в медичний центр Уолтера Ріда в штаті Меріленд. Також були оприлюднені кадри палати, в якій перебуває Трамп.
У Білому домі зазначили, що наступні 48 годин стануть критично важливими для президента.
Політолог Пітер Залмаєв написав у блозі для OBOZREVATEL, що тяжкість захворювання може вплинути на перспективи Трампа на майбутніх виборах 3 листопада.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
після початку пандемії Трамп довго ставився до неї скептично. Так, він кілька місяців публічно ігнорував засоби індивідуального захисту. Носити маску президента США просили його помічники і лікарі.
Вперше Трамп з'явився на публіці в масці у липні – під час відвідин військового шпиталю Walter Reed.
Зі свого боку представниця Білого дому Кейлі Макенані 9 вересня заявила, що Трамп свідомо применшував небезпеку коронавірусу у своїх публічних виступах.
За її словами, у такий спосіб він намагався не допустити хаосу в країні.
Нагадаємо також, що президент США поширював недостовірну інформацію про небезпечну хворобу. У квітні він висловив переконання, що COVID-19 нібито гине від впливу прямого сонячного світла всього за хвилину.
Конкурент Трампа на майбутніх виборах президента Джо Байден зажадав його відставки через проблеми з коронавірусом у країні.