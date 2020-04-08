Совершенно правильную концепцию предлагают наши американские друзья. Что важно и хорошо - люди не просто влиятельные, но хорошо понимающие ситуацию. Я, конечно, полностью поддерживаю выбор времени и методы - тут вопросов нет. Другое дело, что придушить я бы предлагал не до состояния "Освободил Крым и Донбасс", а так чтобы плешивая жаба квакнула окончательно. Но они же дипломаты и не могут вот так прямо сказать...

Владимир Путин

Пандемию COVID-19 можно использовать для давления на президента РФ Владимира Путина, чтобы вынудить его прекратить оккупацию части территорий Украины. Такое мнение высказали экс-послы США в Украине Уильям Тейлор, Джон Хербст и Стивен Пайфер. Их заявление опубликовано на сайте National Public Radio.

По их мнению, экономические убытки от пандемии, которая может привести к рецессии мировой экономики, и падение цен на нефть бьют по Кремлю. Это может сделать Путина более сговорчивым, чтобы в обмен на отмену санкций он согласился прекратить "единственную горячую войну в Европе" и перестать наступать на нормы международного правопорядка.

В качестве аргумента дипломаты отметили, что президент РФ уже призывал страны G20 облегчить санкционное давление, назвав это "гуманитарной проблемой" в свете пандемии.

"В тесном сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины президент (США, - ред.) Дональд Трамп должен предложить президенту Путину прекратить боевые действия, вернуть Донбасс и международную границу под суверенитет Украины и отменить санкции, наложенные на РФ за ее вторжения на Донбасс", - пишут они.

Послы также отметили, что, если Путин согласится прекратить оккупацию Крыма, то это могло бы стать подспорьем для отмены санкций за аннексию.

"Однако основные наказания направлены против агрессии Москвы на Донбассе, и Запад может отменить их, сохраняя санкции против Москвы за захват Крыма", - считают послы.

По их словам, если Кремль согласится, то тогда Трампу необходимо будет заручиться поддержкой украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы убедить Конгресс США отменить санкции и заверить, что они будут введены повторно, если Путин нарушит соглашения.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся