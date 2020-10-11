Трампа, який перехворів на COVID-19, лікарі відмовилися вважати джерелом інфекції

Президент США Дональд Трамп, який перехворів коронавірусною інфекцією, більше не заразний і не несе небезпеки як її носій.

Про це заявив лікар американського лідера Шон Конлі. За його словами, той підходить під критерії Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) і може вийти з самоізоляції, передає CNN.

"Радий повідомити, що на додаток до того, що президент відповідає критеріям CDC для безпечного припинення ізоляції, ранкова ПЛР-проба на COVID-19 показала, що за визнаними на цей час стандартам він більше не є джерелом передачі інфекції", – написав медик у записці на ім'я прес-секретарки Білого дому Кейлі Макінані.

Лікар також додав, що у Трампа не було температури останню добу, а діагностичні тести показують, що вірус не розмножується. Оскільки президент нібито більше не несе ризиків передачі коронавірусу, Конлі дав йому дозвіл повернутися до активного графіку роботи.

Так, напередодні Трамп відновив публічні заходи, виступивши на першому після зараження COVID-19 передвиборчому мітингу. Він пройшов 10 жовтня на фоні питань і побоювань щодо його здоров'я і здатності поширювати хворобу серед інших. У ЗМІ підкреслили, мовляв, не зрозуміло, чи заразний президент, адже Білий дім відмовився повідомити, які саме діагностичні тести йому робили.

"Почуваюся відмінно. Ми приступаємо до масованого проведення передвиборчих заходів, тому що не можемо допустити, щоб наша країна стала соціалістичною... або чимось ще жахливішим", – запевнив Трамп, звертаючись із балкону до присутніх у саду Білого дому численних прихильників.

Відомо, що на майбутньому тижні у Трампа заплановано три мітинги, в яких він планує взяти участь.

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