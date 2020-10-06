Трампа виписали з лікарні: він закликав не боятися коронавірусу. Відео

Карина Бондаренко Світ 05:39, 6.10.2020 Оновлено: 06:30, 6.10.2020

Президент США Дональд Трамп, котрий захворів коронавірусом, 6 жовтня виписався з госпіталю і повернувся в Білий Дім.

У лікарні він перебував три дні, пише Financial Times. Відповідне відео також опублікували на сторінці Трампа в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Трамп вийшов з медичного центру Уолтера Ріда в масці і подякував усім тим, хто його підтримував. У Білий дім президент США відправився на своєму вертольоті Marine One.

"Не бійтеся коронавірусу. Не дозволяйте цьому домінувати у вашому житті. Ми розробили дійсно відмінні ліки і знання. Я почуваюся краще, ніж 20 років тому!" – сказав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

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