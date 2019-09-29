Трампа викрили в пошуку компромату проти України: що сталося

Президент США Дональд Трамп намагався знайти докази втручання України в президентські вибори в Штатах 2016 року.

Як пише The New York Times, незважаючи на висновки розвідувальних служб і Міністерства юстиції про те, що відповідальність за втручання у вибори президента несе Росія, Трамп намагався знайти докази того, що втручання було пов'язане з Україною. Також Трамп дотримувався "конспіративної теорії", що зниклі електронні листи Хілларі Клінтон можуть бути знайдені в Україні, повідомляє видання.

Також наголошується, що для пошуку доказів Трамп відправив до України свого особистого адвоката Рудольфа Джуліані. Трамп і Джуліані проводили щодо України політику, яка суперечила офіційному дипломатичному курсу США. Американський президент вважав, що "деякі сили в Україні", пов'язані з Демпартією, допомагали в розповсюдженні компромату про главу виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

У липневій телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським глава Білого дому рекомендував йому співпрацювати з генпрокурором США, зокрема з питання можливого викрадення Україною листувань Демпартії і Клінтон, йдеться в публікації.

5.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, який пройшов між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і спричинив початок процедури імпічменту в американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал вплине не Україну – читайте на OBOZREVATEL.

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