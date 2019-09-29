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29 вересня • оновлено в 15:55
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Трампа викрили в пошуку компромату проти України: що сталося

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Президент США Дональд Трамп намагався знайти докази втручання України в президентські вибори в Штатах 2016 року.

Як пише The New York Times, незважаючи на висновки розвідувальних служб і Міністерства юстиції про те, що відповідальність за втручання у вибори президента несе Росія, Трамп намагався знайти докази того, що втручання було пов'язане з Україною. Також Трамп дотримувався "конспіративної теорії", що зниклі електронні листи Хілларі Клінтон можуть бути знайдені в Україні, повідомляє видання.

Також наголошується, що для пошуку доказів Трамп відправив до України свого особистого адвоката Рудольфа Джуліані. Трамп і Джуліані проводили щодо України політику, яка суперечила офіційному дипломатичному курсу США. Американський президент вважав, що "деякі сили в Україні", пов'язані з Демпартією, допомагали в розповсюдженні компромату про главу виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

Новини
Скандал навколо Трампа і Зеленського: в США назвали імена всіх фігурантів

У липневій телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським глава Білого дому рекомендував йому співпрацювати з генпрокурором США, зокрема з питання можливого викрадення Україною листувань Демпартії і Клінтон, йдеться в публікації.

Трампа викрили в пошуку компромату проти України: що сталося

5.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, який пройшов між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і спричинив початок процедури імпічменту в американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал вплине не Україну – читайте на OBOZREVATEL.

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Тема
Вибори в США
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Антошин Денис
Антошин Денис
Мне даже интересно, как будут развиваться события, когда доказательства вмешательства Украины найдут. Это с Россией сделать ничего не могут, а с Украиной все просто
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Антошин Денис:"Мне даже интересно, как будут развиваться события, когда доказательства вмешательства Украины найдут." Дык чего ж Вы их прячете?! Обнародовали бы. :)
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Обозреватель..ты уж...когда придумываешь заголовки...мозги включай...Вся твоя страна ...под названием Украина...один сплошной комопрмат.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Сироткин Андрюха:"Обозреватель..ты уж...когда придумываешь заголовки...мозги включай." И как по Вашему они его Вам включать должны?!
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