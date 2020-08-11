Трампа терміново забрали від ЗМІ через стрілянину неподалік Білого дому. Відео

Президента США Дональда Трампа вивели з пресконференції через стрілянину неподалік Білого дому.

На початку пресконференції, яку транслював Білий дім у соцмережах, Трампа спішно вивели із залу охоронцями без пояснення причин. Коли він повернувся в зал, то пояснив ситуацію стріляниною поблизу Білого дому.

"Відбулася стрілянина за межами Білого дому, все під контролем. Спасибі Секретній службі за те, що робить свою роботу добре", – сказав Трамп.

Він додав, що спецохорона поранила того, хто стріляв, він госпіталізований.

Зі свого боку Секретна служба США повідомила в Twitter, що також госпіталізовано одного офіцера. При цьому стан співробітника Секретної служби і нападника не розкривається.

"Під час цього інциденту ні комплекс Білого дому, ні хто-небудь із захищених осіб не були в небезпеці", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 січня позашляховик намагався прорватися до резиденції Трампа в Мар-а-Лаго. Співробітники поліції та Секретної служби США відкрили вогонь по джипу.