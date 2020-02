Президент США Дональд Трамп назвав аферою розвідки і демократів інформацію про російську допомогу кандидату в президенти Берні Сандерсу, яка з'явилася у ЗМІ.

Про це американський лідер написав в Twitter. Так він відреагував на звинувачення в тому, що Росія підтримує Сандерса на майбутніх виборах.

"Вони нібито сказали божевільному Берні, що Росія ставить на нього, а не на мене. Це все велика афера розвідки і демократів. Вони хочуть, щоб Берні вийшов, і ненавидять Трампа", – написав він.

Нагадаємо, що газета The Washington Post написала, що Москва нібито намагається допомогти іншому кандидату в президенти від Демократичної партії – Сандерсу. Про яке саме сприяння йшлося, видання не уточнило.

"US Intelligence official overstated assessment of Russian efforts to help Trump." @FoxNews @GreggJarrett They supposedly told Crazy Bernie that Russia was looking at him, not me. This is all a big scam between Intel and the Democrats. They want Bernie OUT, & hate "Trump".