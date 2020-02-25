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25 лютого • оновлено в 10:19
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Трампа розлютили звинувачення в бік Путіна через вибори, він накинувся на розвідку

1.7т
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Президент США Дональд Трамп назвав аферою розвідки і демократів інформацію про російську допомогу кандидату в президенти Берні Сандерсу, яка з'явилася у ЗМІ.

Про це американський лідер написав в Twitter. Так він відреагував на звинувачення в тому, що Росія підтримує Сандерса на майбутніх виборах.

"Вони нібито сказали божевільному Берні, що Росія ставить на нього, а не на мене. Це все велика афера розвідки і демократів. Вони хочуть, щоб Берні вийшов, і ненавидять Трампа", – написав він.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

cnbc.com

Нагадаємо, що газета The Washington Post написала, що Москва нібито намагається допомогти іншому кандидату в президенти від Демократичної партії – Сандерсу. Про яке саме сприяння йшлося, видання не уточнило.

Як повідомляв OBOZREVATEL, троє впливових сенаторів від Демократичної партії звернулися до Держдепу США з вимогою ввести "негайні санкції" проти Росії і особисто президента РФ Володимира Путіна.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кто бы в США не победил, обвинят всё равно Путина) Все кандидаты - его агенты. Других нет)))) ''Именно так выглядит демократия и честные выборы''
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Кошмар! Всесильная Москва решила избрать другого президента США! Ужас!
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