Трампа показали на фото з диявольськими рогами

Яра Дорош Світ 21:20, 12.07.2020 Оновлено: 21:37, 12.07.2020

У мережі з'явилось незвичне фото президента США Дональда Трампа "із рогами диявола".

Знімок опублікували на платформі Getty Images. Трампа сфотографували знизу вверх таким чином, що через освітлення позаду у нього на голові "з'явились роги".

Так, на сторінці "Катарсис" у Telegram, опублікувавши знімок, іронічно прокоментували його.

"Фото дня. Фото з часом стане канонічним, і багато людей в США будуть ним характеризувати всю епоху Трампа", – йдеться у пості.

Пост у мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп вперше з початку пандемії коронавірусу (COVID-19) публічно одягнув захисну маску. У мережі з'явилися фото.

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