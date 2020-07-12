Трампа показали на фото з диявольськими рогами

У мережі з'явилось незвичне фото президента США Дональда Трампа "із рогами диявола".

Знімок опублікували на платформі Getty Images. Трампа сфотографували знизу вверх таким чином, що через освітлення позаду у нього на голові "з'явились роги".

Так, на сторінці "Катарсис" у Telegram, опублікувавши знімок, іронічно прокоментували його.

"Фото дня. Фото з часом стане канонічним, і багато людей в США будуть ним характеризувати всю епоху Трампа", – йдеться у пості.

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп вперше з початку пандемії коронавірусу (COVID-19) публічно одягнув захисну маску. У мережі з'явилися фото.