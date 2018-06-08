В Западной Германии к американцам относились с большой благодарностью. Ведь Америка помогла по плану Маршала с восстановлением Германии. Когда была блокада Западного Берлина, американцы с самолетов сбрасывала сюда еду. Немцы это помнили и были благодарны за это.

Но в последнее время, десятилетия поднялись антиамериканские настроения. Российская пропаганда активно работает и на немцев в том числе. Когда Германия была разделена, восстанавливалась после войны, а советская угроза воспринималась как реальность, тогда Америка была ей нужна. Сейчас ее воспринимают без былого пиетета.

А еще огромную роль в антиамериканизме последнего времени сыграл Трамп. Его тут просто ненавидят и в общем-то за дело. Для европейского либерального человека он омерзителен чисто эстетически. В Германии не принято кичиться богатством, роскошью, не принято вести себя по-сексистки, хвастаться, привирать. Демонстрировать свою крутизну перед женщинами тоже считается смешным. Трамп для немцев - позорище в роли американского президента.

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А потом он еще начинает прессовать немцев по поводу вкладов в НАТО, внешнеторговых дел. У него же какая идея, что все бедную Америку обижают и на ней на халяву хотят проехаться. Вот это напряжение, которое он вносит в немецко-американские отношения, очень сильно влияет.

Большинство немцев негативно относятся и к Путину, но, судя по опросам, тех, кто не любит Трампа, еще больше. Наверное, это потому, что Путин для них как бы чужой азиатский лидер, а Трамп - лидер Америки, страны западной цивилизации и поэтому его поведение воспринимается еще более болезненно.