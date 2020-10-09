Трампа лікували від коронавірусу експериментальним препаратом із крові трьох людей
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Президента США Дональда Трампа лікували від COVID-19 за допомогою експериментального "коктейлю антитіл" зі зразків крові трьох жителів Сінгапуру, які перехворіли на коронавірус.
Як пише Straits Times, раніше Національний центр з інфекційних хвороб Сінгапуру (NCID) погодився на співпрацю з американською біотехнологічною компанією Regeneron. Саме вона розробила препарат, який отримав у госпіталі глава Сполучених Штатів.
Regeneron у результаті використовувала тільки три з п'яти зразків крові сінгапурців у якості відправної точки дослідження з розробки ліків.
Зазначається, що донорів крові інформували про дослідження і вони погодилися на це.
За даними NCID, спочатку Regeneron попросила відібрати до 20 пацієнтів, що поборовли коронавірус. Потім у компанії повідомили, що п'яти зразків досить для розробки засобу з антитілами.
Препарат, названий REGN-COV2, являє собою комбінацію двох антитіл – білків, які борються з інфекціями. Антитіла зв'язуються з вірусом і перешкоджають його вторгненню в клітини людини.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
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За три дні в медичному центрі імені Уолтера Ріда на лікування Трампа було витрачено понад 100 тисяч доларів – понад 2,8 млн гривень.