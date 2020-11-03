Трампа і Байдена може вбити "президентське прокляття", – офіцер ВМС США

"Прокляття" президентів США, обраних в нульових роках, може повторитися і з Дональдом Трампом, і з Джо Байденом, які борються за пост президента країни.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив капітан ВМС США у відставці Гаррі Табах. За його словами, термін нового президента США може обірватися смертю внаслідок природних або неприродних причин.

Говорячи про літніх кандидатів на найвищу посаду в США – 74-річного Трампа і 77-річного Байдена, – Табах зауважив: "Ми взагалі зараз живемо довше, ніж 20-30 років тому. Але якщо Байден виграє, я теж не здивуюся, тому що, я вважаю, він в поганому ментальному і фізичному стані, видно, як він ходить, видно, що енергія вичерпана".

"У Трампа ще багато заряду, він проводить по 4-5 зустрічей на день, літає в 3-4 штати. Але від Трампа демократи закликають позбутися за всяку ціну. "За всяку ціну" – це значить і вбити також", – сказав офіцер. У цьому контексті він додав, що ставлення до Дональда Трампа в країні полярне: його або люблять, або ненавидять, "нікого посередині немає".

Табах також повідомив, що в день виборів 3 листопада в "демократичних" штатах і містах часто можна побачити забиті магазини. "Вони бояться, що будуть погроми, буде мародерство", – пояснив військовий.

У країні введена тимчасова заборона на продаж зброї, але, на його думку, цей захід вже запізнився. "Занадто пізно, у людей мільйони стволів на руках", – зауважив він.

Нагадаємо, суть "президентського прокляття" в США полягає в тому, що нібито всі президенти, які обираються в нульові роки, закінчують свій президентський термін смертю. Такі "прокляття" збулися щодо президента Авраама Лінкольна, Джеймса Гарфілда і Вільяма Мак-Кінлі. На Рональда Рейгана було скоєно замах, але він залишився живий.

Як писав OBOZREVATEL, 3 листопада в США проходять вибори президента. ОBOZREVATEL стежить за розвитком подій.