Трампа госпіталізували через COVID-19, Байден оголосив "перемир'я". Відео

Президента США Дональда Трампа, у якого раніше підтвердився коронавірус, за рекомендацією лікаря відправили в медичний центр Уолтера Ріда, штат Меріленд.

Там він буде залишатися і працювати протягом наступних кілька днів "через зайву обережність", передає CBS News (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пресслужба Білого дому показала свіжі фотографії президента, який йде до гвинтокрила і махає репортерам. За словами присутніх журналістів, він йшов нормально і без проблем.

Він відправився в госпіталь на вертольоті.

За словами лікаря президента, йому вирішили почати терапію Ремдесивіром. Трампу на даний момент не потрібен додатковий кисень.

"Президент як і раніше стомлений, але перебуває в піднесеному настрої. Йому ввели вісім грамів коктейлю поліклональних антитіл компанії Regeneron, президент переніс введення препарату без будь-яких проблем. Крім цього Трамп приймає комплекс вітамінів, зокрема цинк, вітамін D, а також такі препарати, як фамотидин, мелатонін і аспірин" – сказав лікар Трампа Шон Конлі.

У президента США знайшли коронавірус.

Трампа госпіталізували.

Опонент Трампа на майбутніх президентських виборах в США Джо Байден оголосив "перемир'я" після того, як стало відомо про хворобу чинного глави держави, передає PBS. Кандидат від демократів і колишній віце-президент прибрав з ефіру всю свою негативну рекламу з нападами на Трампа. При цьому позитивну рекламу продовжать показувати по телебаченню.

Дональд Трамп.

За інформацією видання Politico, керівник передвиборного штабу Трампа 42-річний Білл Степієн заразився коронавірусом. Захворювання діагностували в п'ятницю. У нього слабкі симптоми, як при грипі.

Президент почувається добре.

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