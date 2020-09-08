Трамп звинуватив Пентагон у постійних війнах і зважився на кадрові перестановки перед виборами – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Пентагон прагне розв’язувати війни в усьому світі заради збагачення підприємств військово-промислового комплексу за допомогою нових контрактів.

Він також підкреслив, що Америка постійно веде війни й не може вийти з них. Запис його виступу опублікували в Twitter Білого дому (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я не кажу, що військове командування мене любить, але солдати люблять. Керівники в Пентагоні, ймовірно, ні, тому що вони не хочуть нічого, окрім як вести війни, щоб всі ці прекрасні компанії, які виробляють бомби, літаки і все інше, були щасливі", – заявив американський лідер.

За його словами, відправляв американську молодь гинути "в цих божевільних нескінченних війнах", будучи біля влади весь час, його опонент на майбутніх виборах на пост глави США Джозеф Байден.

Також Трамп висловив зауваження до роботи нинішнього міністра оборони США Марка Еспера. Деякі джерела стверджують, що через це його можуть звільнити найближчим часом.

Зазначається, що президент вже визначився з новим кандидатом на пост глави Пентагону – ним може стати міністр у справах ветеранів Роберт Уілкі.

Як повідомляє CNN, американський лідер декілька місяців розмірковує над звільненням Еспера. Посилаючись на свої джерела, ЗМІ пише, що одні радники закликають Трампа зробити такий крок до виборів 3 листопада 2020 року, інші ж відмовляють від кадрових змін під час президентських перегонів.

Підкреслюється, що президент США вже зустрічався з Уілки в Білому домі й обговорював питання призначення в Пентагон, де кандидат може стати тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони.

Водночас у самому в Пентагоні й Департаменті у справах ветеранів можливі кадрові зміни коментувати відмовилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що зупинити протести і масові заворушення, які очолюють демократи у країні, можливо тільки за допомогою сили.