"Полювання на відьом!" Трамп знайшов нового "винуватця" у відмові допомагати Україні

Президент США Дональд Трамп у зв'язку з обвинуваченнями в рамках імпічменту заявив, що його попередник Барак Обама нібито відмовив у допомозі багатьом країнам, зокрема і Україні.

Гнівну заяву у бік Демократичної партії він залишив на своїй сторінці у Twitter у четвер, 23 січня.

"Демократи і хитрий Шифф, чия презентація в Сенаті була сповнена брехні та перекручувань, не хочуть визнати, що адміністрація Обами відмовила у допомозі багатьом країнам, включаючи Україну, Пакистан, Філіппіни, Єгипет, Гондурас і Мексику. Полювання на відьом!" – висловився Трамп.

The Democrats & Shifty Schiff, whose presentation to the Senate was loaded with lies and misrepresentations, are refusing to state that the Obama Administration withheld aid from many countries including Ukraine, Pakistan, Philippines, Egypt, Honduras, & Mexico. Witch Hunt!