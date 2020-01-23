"Полювання на відьом!" Трамп знайшов нового "винуватця" у відмові допомагати Україні

Президент США Дональд Трамп у зв'язку з обвинуваченнями в рамках імпічменту заявив, що його попередник Барак Обама нібито відмовив у допомозі багатьом країнам, зокрема і Україні.

Гнівну заяву у бік Демократичної партії він залишив на своїй сторінці у Twitter у четвер, 23 січня.

"Демократи і хитрий Шифф, чия презентація в Сенаті була сповнена брехні та перекручувань, не хочуть визнати, що адміністрація Обами відмовила у допомозі багатьом країнам, включаючи Україну, Пакистан, Філіппіни, Єгипет, Гондурас і Мексику. Полювання на відьом!" – висловився Трамп.

Трамп звинуватив Обаму у відмові допомагати Україні Гордон

The Democrats & Shifty Schiff, whose presentation to the Senate was loaded with lies and misrepresentations, are refusing to state that the Obama Administration withheld aid from many countries including Ukraine, Pakistan, Philippines, Egypt, Honduras, & Mexico. Witch Hunt! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 січня Сенат США розпочав розгляд імпічменту Трампа. 22 січня свої аргументи надали демократи.

У Білому домі за запитом правозахисної організації American Oversight опублікували документи, що стосуються затримок військової допомоги Україні адміністрацією президента США.

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