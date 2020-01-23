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23 січня • оновлено в 16:52
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"Полювання на відьом!" Трамп знайшов нового "винуватця" у відмові допомагати Україні

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Президент США Дональд Трамп у зв'язку з обвинуваченнями в рамках імпічменту заявив, що його попередник Барак Обама нібито відмовив у допомозі багатьом країнам, зокрема і Україні.

Гнівну заяву у бік Демократичної партії він залишив на своїй сторінці у Twitter у четвер, 23 січня.

"Демократи і хитрий Шифф, чия презентація в Сенаті була сповнена брехні та перекручувань, не хочуть визнати, що адміністрація Обами відмовила у допомозі багатьом країнам, включаючи Україну, Пакистан, Філіппіни, Єгипет, Гондурас і Мексику. Полювання на відьом!" – висловився Трамп.

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Трамп звинуватив Обаму у відмові допомагати Україні

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Військова допомога Україні Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Барак Обама
Місце
США
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