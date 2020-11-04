Трамп звинуватив демократів у маніпуляціях з голосами і буде домагатися перерахунку

Президент США представник Республіканської партії Дональд Трамп звинуватив демократів, які є його суперниками на виборах, в спробах зробити маніпуляції з голосами в декількох ключових штатах.

Трамп в Twitter заявив, що голоси за Байдена знаходяться по всій країні, в тому числі в Пенсільванії, Вісконсіні та Мічигані. За його словами, це погано для США.

Президент зазначив, що "вони" докладають усіх зусиль, щоб його відрив в 500 тисяч в Пенсільванії зник. Така ж ситуація, сказав він, і в Мічигані.

Крім того штаб Трампа зажадав перерахувати голоси у Вісконсині.

У Вісконсині Байден вирвався вперед з мінімальною різницею з Трампом. Там обработно вже 99%. Лідирує Байден з відривом 0,6%.

У Мічигані підраховано 95% голосів, Байден випереджає Трампа на 0,7%.

У Пенсільванії за підсумками підрахунку 80% лідирує Трамп з істотним відривом в 8,2%.

Як писав OBOZREVATEL, за результатами попереднього підрахунку голосів на президентських виборах в США, кандидат від Демократичної партії Джо Байден може перемогти чинного президента, представника Республіканської партії, Дональда Трампа. Розрив між ними обома буквально в 2%, але на користь Байдена. Незважаючи на те, що точного результату поки немає, Трамп уже проголосив себе переможцем гонки.