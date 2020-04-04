Трамп звільнив розвідника, який розкрив таємну розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп звільнив генерального інспектора американської розвідки Майкла Аткінсона.

Після розмови глави держави з президентом України Володимиром Зеленським він розглядав скаргу, яка викликала скандал в США та імпічмент Трампа, пише Associated Press.

Трамп нібито заявив, що для нього "життєво важливо" довіряти призначенцям, які виконують обов'язки генеральних інспекторів, і "це більше не стосується цього генерального інспектора".

Дональд Трамп zik.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, президент США Дональд Трамп оголосив про завершення нафтової війни між Росією і Саудівською Аравією.

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