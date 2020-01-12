"США спостерігають!" Трамп поставив ультиматум лідерам Ірану після протестів

Президент США Дональд Трамп закликав лідерів Ірану не застосовувати силу і не вбивати учасників протестів, що розгорілися після зізнання влади в збиванні українського літака Boeing 737.

Американський глава звернувся до іранських політиків на своїй сторінці у Twitter, попередивши їх, що світова спільнота спостерігає за тим, що відбувається.

"Лідерам Ірану: не вбивайте протестувальників. Вами вже вбито або заарештовано тисячі, і світ спостерігає. Що важливіше – спостерігають США", – написав Трамп.

Протести в Ірані та Дональд Трамп Колаж

Президент США також закликав владу Ірану надати громадянам можливість користуватися інтернетом, а журналістам – вільно висвітлювати події.

"Увімкніть інтернет і дозвольте журналістам вільно пересуватися. Зупиніть вбивство вашого великого іранського народу", – заявив він.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

Нагадаємо: мітинги переросли в сутички з копами, і правоохоронці застосували силу і сльозогінний газ. Крім того, сили безпеки Ірану відкрили вогонь по мирних демонстрантах перед університетом Аміра Кабіра. У хід пішли світлошумові гранати.

Як писав OBOZREVATEL:

11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент країни Хасан Роухані повідомив, що шкодує про трагедію з літаком та висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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