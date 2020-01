"США спостерігають!" Трамп поставив ультиматум лідерам Ірану після протестів

Президент США Дональд Трамп закликав лідерів Ірану не застосовувати силу і не вбивати учасників протестів, що розгорілися після зізнання влади в збиванні українського літака Boeing 737.

Американський глава звернувся до іранських політиків на своїй сторінці у Twitter, попередивши їх, що світова спільнота спостерігає за тим, що відбувається.

"Лідерам Ірану: не вбивайте протестувальників. Вами вже вбито або заарештовано тисячі, і світ спостерігає. Що важливіше – спостерігають США", – написав Трамп.

Президент США також закликав владу Ірану надати громадянам можливість користуватися інтернетом, а журналістам – вільно висвітлювати події.

"Увімкніть інтернет і дозвольте журналістам вільно пересуватися. Зупиніть вбивство вашого великого іранського народу", – заявив він.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!