Головна Новини
12 січня • оновлено в 18:52
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"США спостерігають!" Трамп поставив ультиматум лідерам Ірану після протестів

4.1т
Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп закликав лідерів Ірану не застосовувати силу і не вбивати учасників протестів, що розгорілися після зізнання влади в збиванні українського літака Boeing 737.

Американський глава звернувся до іранських політиків на своїй сторінці у Twitter, попередивши їх, що світова спільнота спостерігає за тим, що відбувається.

"Лідерам Ірану: не вбивайте протестувальників. Вами вже вбито або заарештовано тисячі, і світ спостерігає. Що важливіше – спостерігають США", – написав Трамп.

Новини
"Ваша сміливість надихає": Трамп підтримав протести в Ірані

Протести в Ірані та Дональд Трамп

Протести в Ірані та Дональд Трамп

Колаж

Президент США також закликав владу Ірану надати громадянам можливість користуватися інтернетом, а журналістам – вільно висвітлювати події.

"Увімкніть інтернет і дозвольте журналістам вільно пересуватися. Зупиніть вбивство вашого великого іранського народу", – заявив він.

Нагадаємо: мітинги переросли в сутички з копами, і правоохоронці застосували силу і сльозогінний газ. Крім того, сили безпеки Ірану відкрили вогонь по мирних демонстрантах перед університетом Аміра Кабіра. У хід пішли світлошумові гранати.

Як писав OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Конфлікт США та Ірана" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Конфлікт США та Ірана Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Дональд Трамп
Місце
Іран
Теги
протест політика
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
4
10
Смішно
13
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
эх б.дь,хорошая вой.на будет,как нельзя кстати.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Оно ведь не только в Иране, оно и в Сирии и в Ливии да и в Украине вроде бы не ваше дело, но вы везде быстры как понос!.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Руденко Сергей
Руденко Сергей
Да ,только сначала выставить всех советников с печеньками
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги