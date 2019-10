"Хай спробує виграти": Трамп виступив із гучною пропозицією до Клінтон

Американський президент Дональд Трамп запросив екскандидатку від Демократичної партії на виборах у США-2016 Хілларі Клінтон на нову президентську гонку.

Про це глава Сполучених Штатів написав на своїй сторінці у Twitter. При цьому він назвав її корумпованою.

"Я вважаю, що корумпованій Хілларі Клінтон слід вступити в президентську гонку, щоб спробувати виграти і вкрасти цю можливість у крайньо лівої Елізабет Уоррен", – зазначив Трамп.

Він наголосив, що політик має виконати одну умову: дати пояснення з приводу скандалу навколо її службового листування, коли, будучи главою Держдепартаменту, вона використовувала в робочих цілях особисту електронну поштову скриньку.

Американський глава закликав Клінтон відповісти, як і чому вона видалила 33 тисячі своїх електронних листів.

I think that Crooked Hillary Clinton should enter the race to try and steal it away from Uber Left Elizabeth Warren. Only one condition. The Crooked one must explain all of her high crimes and misdemeanors including how & why she deleted 33,000 Emails AFTER getting "C" Subpoena!