"Хай спробує виграти": Трамп виступив із гучною пропозицією до Клінтон

Американський президент Дональд Трамп запросив екскандидатку від Демократичної партії на виборах у США-2016 Хілларі Клінтон на нову президентську гонку.
Про це глава Сполучених Штатів написав на своїй сторінці у Twitter. При цьому він назвав її корумпованою.
"Я вважаю, що корумпованій Хілларі Клінтон слід вступити в президентську гонку, щоб спробувати виграти і вкрасти цю можливість у крайньо лівої Елізабет Уоррен", – зазначив Трамп.
Трамп і Клінтон
DW
Він наголосив, що політик має виконати одну умову: дати пояснення з приводу скандалу навколо її службового листування, коли, будучи главою Держдепартаменту, вона використовувала в робочих цілях особисту електронну поштову скриньку.
Американський глава закликав Клінтон відповісти, як і чому вона видалила 33 тисячі своїх електронних листів.
I think that Crooked Hillary Clinton should enter the race to try and steal it away from Uber Left Elizabeth Warren. Only one condition. The Crooked one must explain all of her high crimes and misdemeanors including how & why she deleted 33,000 Emails AFTER getting "C" Subpoena!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув грандіозний скандал через підозри Трампа у тиску на Зеленського під час їхньої липневої телефонної розмови. Президент США нібито вимагав від глави України почати розслідування проти компанії Burisma, якою керує син Джо Байдена.
Зеленський заявив, що його розмова з американським лідером, через яку виник скандал, є "особистою" і "конфіденційною".
У свою чергу Трамп дозволив публікацію стенограми розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
25 вересня у США опублікували стенограму гучної розмови Трампа і Зеленського.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не давав дозволу лідеру США Дональду Трампу на оприлюднення тексту їхньої телефонної розмови і думав, що Білий дім опублікує тільки "свою частину".
26 вересня у США опублікували текст скарги анонімного працівника американських спецслужб, який повідомив про липневу телефонну розмову між Трампом і Зеленським.
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