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9 жовтня • оновлено в 05:17
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"Хай спробує виграти": Трамп виступив із гучною пропозицією до Клінтон

3.3т Читати матеріал російською

Американський президент Дональд Трамп запросив екскандидатку від Демократичної партії на виборах у США-2016 Хілларі Клінтон на нову президентську гонку.

Про це глава Сполучених Штатів написав на своїй сторінці у Twitter. При цьому він назвав її корумпованою.

"Я вважаю, що корумпованій Хілларі Клінтон слід вступити в президентську гонку, щоб спробувати виграти і вкрасти цю можливість у крайньо лівої Елізабет Уоррен", – зазначив Трамп.

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Трамп і Клінтон

Трамп і Клінтон

DW

Він наголосив, що політик має виконати одну умову: дати пояснення з приводу скандалу навколо її службового листування, коли, будучи главою Держдепартаменту, вона використовувала в робочих цілях особисту електронну поштову скриньку.

Американський глава закликав Клінтон відповісти, як і чому вона видалила 33 тисячі своїх електронних листів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Вибори в США
Особи
Дональд Трамп Хілларі Клінтон
Місце
США
Тег
політика
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
Клинтонша может выиграть,только если Монику возьмет в помощници..
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Борисс Робот
Борисс Робот
Нэзабаром Сравні, Моника за тобой вряд ли поспеет, поэтому готовься в путь... тебя однозначно позовут... не забудь собой взять ватник с отливом... в котором ты в Ялту ездил... кокошник само собой полагающейся атрибут, так что даже не буду напоминать...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Нэзабаром Сравні:"Клинтонша может выиграть,только если Монику возьмет в помощници" Или Вас: Вы тоже неплохо справляетесь с теми же обязанностями. :)
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