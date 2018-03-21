Трамп зустрінеться з Путіним: з'явилися перші подробиці

Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним в "не надто віддаленому майбутньому".

Про це він повідомив після телефонної розмови з президентом РФ у вівторок, 21 березня, передає "Інтерфакс".

"У нас була дуже хороша розмова, і я думаю, що, ймовірно, ми зустрінемося в не далекому майбутньому", - заявив Трамп, фрагменти виступу якого показало американське телебачення.

Лідер США пояснив, що в ході зустрічі з президентом Росії хотів би обговорити "гонку озброєнь", яка, за його словами, "виходить з-під контролю". У той же час, кажучи про озброєння, Трамп зазначив, що США в будь-якому випадку "не дозволять нікому володіти чимось навіть близько схожим на те, що є у США".

Також Трамп готовий обговорити з Путіним Сирію, Україна і Північну Корею.

Тим часом у Кремлі уточнили, що Путін і Трамп торкнулися теми особистої зустрічі під час телефонної розмови. За даними глави кремлівської прес-служби Дмитра Пєскова, президент РФ цей намір підтримав.

Як повідомляв "Обозреватель", президент США Дональд Трамп все ж провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним і привітав його з перемогою на виборах. Держдеп пояснив це дипломатичним протоколом.

У той же час американський сенатор Маккейн розкритикував Трампа за бесіду з Путіним.