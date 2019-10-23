Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 19:21
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Припинити вогонь, зняти санкції!" Трамп зробив екстрену заяву щодо Туреччини та Сирії

2.2т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп ввечері в середу, 23 жовтня, озвучив свою позицію з приводу військових дій Туреччини в Сирії.

Відповідну заяву зробив він на брифінгу в Білому домі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Великий успіх на турецько-сирійському кордоні! Безпечна зона створена! Режим припинення вогню протримався, і бойові дії закінчені. Курди в безпеці і дуже добре працювали з нами. Затримані ув'язнені (бойовики) схоплені", – написав він перед виступом у Twitter.

Новини
США приготувалися до війни з Туреччиною: у Трампа зробили тривожну заяву

Трамп зробив заяву щодо Сирії

Трамп зробив заяву щодо Сирії

kurir.rs

На початку брифінгу Трамп підкреслив, що саме США домовилися про п'ятиденне перемир'я, яке допомогло курдам спокійно покинути кордон. "Це був результат, створений нами, Сполученими Штатами і ніким іншим. Все дуже просто. Ми врятували життя багатьом, багатьом курдам", – сказав він.

Президент оголосив, що Туреччина пообіцяла на постійній основі припинити вогонь.

Трамп зробив заяву щодо Сирії

Трамп зробив заяву щодо Сирії

АР

У зв'язку з цим США погодилися зняти з Анкари санкції, які стали реакцією на початок операції "Джерело миру". Однак Трамп заявив про особливу умову, за якої буде виконано доручення: "Остаточно це станеться лише в разі, якщо Анкара не викличе невдоволення Вашингтона".

Президент США висловив думку, що і інші країни повинні приєднається до встановлення миру і забезпечення безпеки в Сирії.

При цьому, Трамп заявив, що майже всі війська США покинуть Сирію, але деякі залишаться для захисту нафтових родовищ.

Американський президент подякував за спільну роботу свого турецького колегу Реджепа Тайіпа Ердогана. "Людина, яку я дуже добре знаю, і людина, яка любить свою країну, і, на його думку, він чинить правильно для своєї країни", – сказав Трамп про главу Туреччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
20
12
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Вижу у Трампа украинские корни!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Казалось бы и Путин не при делах...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Проснулся ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки