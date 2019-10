"Припинити вогонь, зняти санкції!" Трамп зробив екстрену заяву щодо Туреччини та Сирії

Президент США Дональд Трамп ввечері в середу, 23 жовтня, озвучив свою позицію з приводу військових дій Туреччини в Сирії.

Відповідну заяву зробив він на брифінгу в Білому домі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Великий успіх на турецько-сирійському кордоні! Безпечна зона створена! Режим припинення вогню протримався, і бойові дії закінчені. Курди в безпеці і дуже добре працювали з нами. Затримані ув'язнені (бойовики) схоплені", – написав він перед виступом у Twitter.

На початку брифінгу Трамп підкреслив, що саме США домовилися про п'ятиденне перемир'я, яке допомогло курдам спокійно покинути кордон. "Це був результат, створений нами, Сполученими Штатами і ніким іншим. Все дуже просто. Ми врятували життя багатьом, багатьом курдам", – сказав він.

Президент оголосив, що Туреччина пообіцяла на постійній основі припинити вогонь.

У зв'язку з цим США погодилися зняти з Анкари санкції, які стали реакцією на початок операції "Джерело миру". Однак Трамп заявив про особливу умову, за якої буде виконано доручення: "Остаточно це станеться лише в разі, якщо Анкара не викличе невдоволення Вашингтона".

Президент США висловив думку, що і інші країни повинні приєднається до встановлення миру і забезпечення безпеки в Сирії.

При цьому, Трамп заявив, що майже всі війська США покинуть Сирію, але деякі залишаться для захисту нафтових родовищ.

Американський президент подякував за спільну роботу свого турецького колегу Реджепа Тайіпа Ердогана. "Людина, яку я дуже добре знаю, і людина, яка любить свою країну, і, на його думку, він чинить правильно для своєї країни", – сказав Трамп про главу Туреччини.

BREAKING: Pres. Trump says Turkey told him they will make ceasefire in northern Syria "permanent," and that he is lifting sanctions on Turkey "unless something happens that we're not happy with." https://t.co/jlKvlTQiU6 pic.twitter.com/D8U8r6iey7