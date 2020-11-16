Трамп знову заявив про перемогу на виборах і пригрозив судом

Нинішній глава США Дональд Трамп знову заявив, що виграв американські вибори президента. При цьому попередній підрахунок голосів показав, що перемогу здобув його опонент Джо Байден.

Про це він повідомив в своєму Twitter. Також Трамп написав, що має намір подати "великі позови" за підсумками виборів в Штатах.

"Я виграв вибори ... Багато судових справ, які порушуються по всій країні, – це не наші справи, а справи людей, які бачили жахливі зловживання. Наші великі позови, що показують неконституційність виборів 2020 року і обурення тим, що було зроблено для зміни результату, скоро будуть подані!" – йдеться в повідомленні.

Також Трамп ще раз підкреслив, що не визнає результати виборів. "Я нічого не визнаю. У нас попереду довгий шлях", – написав він в мережі.

Однак за даними CNN Байден вже набрав 306 голосів вибірників, при потрібних 270. У Трампа – 232. Дані в Fox News також схожі: Трамп – 232 голоси, Байден – 290 без урахування результатів підрахунку голосів в штаті Джорджія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що він "легко виграв" вибори, якщо порахувати "законні голосу".