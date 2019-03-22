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Трамп знову приховав суть переговорів із Путіним: у США новий скандал

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Білий дім відмовився надати конгресменам документи, які розкривають суть переговорів президента США Дональда Трампа з російським колегою Володимиром Путіним.

Рішення пояснив радник Білого дому Пет Чиполлоне. Він підкреслив, що в листах комітетів "не наводяться юридичні підстави для припущення про те, що інша гілка влади може змусити президента розкривати дипломатичні контакти з іноземними лідерами", пише Politico.

У Трампа підкреслили, що такі вимоги ставлять під загрозу подібні переговори за участю майбутніх американських президентів.

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Дональд Трамп і Володимир Путін

Дональд Трамп і Володимир Путін

"Президент повинен мати можливість вступати у дискусії з іноземними лідерами, не побоюючись, що ці контакти будуть розкриті і використані в партійних політичних цілях. І іноземні лідери повинні бути в цьому впевнені", – підкреслив Чиполлоне.

"Жоден іноземний лідер не буде вести приватні бесіди з президентом або його старшими радниками, якщо такі розмови будуть публічно розкриті (або розголошені комітетам Конгресу)", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що Дональд Трамп зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним п'ять разів, проте жодного разу глава Білого дому не давав докладного звіту перед своєю адміністрацією.

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Тема
Зустріч Путіна і Трампа
Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
США
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
ЗНАЮ! Водним цінувалися і можливо взасос. Хто ж таке демонструє - це ж не гейропа.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр, вони
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