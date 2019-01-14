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Трамп знайшов заміну НАТО? З'явилися тривожні дані про військову стратегію США

2.5тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп прагне вирішити внутрішні проблеми країни, а для вирішення зовнішніх він має намір створити певні альянси - за принципом НАТО.

Про це в коментарі "Апострофу" заявив експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Він зазначив, що ідея президента США полягає в тому, щоб припинити бути "глобальним поліцейським".

"Те, що США не хочуть бути "глобальним поліцейським" - це, власне, ідея Трампа, яку він плекає ще з 2016 року. Мовляв, їм треба більше вирішувати внутрішні проблеми з економікою, дефіцитом торгівлі з Китаєм, створенням робочих місць, з інституційними реформами, які назріли. А ось зовнішні їхні інтереси захищатимуть союзники", - пояснив Куса.

За словами експерта, для реалізації такого плану потрібно створити різні альянси та регіональні точки опори, на які можна покластися у майбутньому.

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"Тобто не США будуть всіх і все робити, а якісь альянси. Єдина проблема в тому, чи зможе Трамп створити такі альянси, адже це вимагає неабиякого дипломатичного хисту і часу. Спочатку була ідея створення близькосхідного НАТО, була ідея замінити американські війська військами Іраку і Саудівської Аравії. У результаті Ірак відмовився, а Аравія вирішила туди самостійно не лізти, оскільки воювати вони не вміють", - прокоментував ситуацію експерт.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп різко негативно прокоментував інформацію про приховування деталей з його зустрічей з главою Росії Володимиром Путіним

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
СШАНАТО
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
эксперт по международной политике Украинского института будущего -- в этой фразе прекрасно всё! Статью с бредом рагуля можно не читать.
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Омельянчкенко Владимир
Омельянчкенко Владимир
Хoзяин Хохлoв,прекрасно все в фразе - российская федерация,шершень тупоголовый
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
)ну и где мнение Трампа?
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