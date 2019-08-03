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Трамп знайшов причину помиритися з Путіним: про що мова

4.3т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір налагодити хороші відносини з Росією, так розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, яке заважало йому, тепер "мертве".

Таке висловлювання прозвучало під час спілкування з журналістами у Білого дому. "Ми намагаємося, щоб у нас були хороші відносини", – цитує його слова "Інтерфакс".

"Але було дуже важко у світлы фейкового "полювання на відьом", яке тепер мертве", – підкреслив президент США.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Дональд Трамп і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що немає причин для того, щоб не ладнати з Росією, але на відносинах з Москвою негативно позначилося розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Мюллер розслідував російське втручання в президентські вибори в США в 2016 році, яке Москва заперечує.

За підсумками розслідування Мюллер підтвердив звинувачення у втручанні, але при цьому не знайшов ніяких доказів "змови" між Трампом і російською владою, наявність якої також неодноразово заперечували в Кремлі.

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Особи
Дональд Трамп Роберт Мюллер Володимир Путін
Місце
США
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
А ещё он сказал, шо Крым российский...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кабиров Айрат, Нам плевать что он скажет. Крым российский, кто не верит, может попробовать пройти Керченский пролив без нашего согласия)))))). А прислушиваться к каждому слову Трампа, это удел нерабов...
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