Трамп знайшов нову причину, щоб ветувати оборонний бюджет з допомогою Україні

Президент США Дональд Трамп вирішив накласти вето на оборонний бюджет країни, який серед іншого передбачає військову допомогу Україні.

Про це він повідомив на у Twitter 13 грудня. На думку глави держави, від закону виграє Китай.

"Більше за всіх від нашого закону про оборонний бюджет виграє Китай. Я накладу вето!" – пообіцяв Трамп.

Це вже не перша загроза з боку президента США накласти вето на оборонний бюджет, який розрахований на 740 млрд доларів. Раніше він вимагав, щоб в документ внесли норму про скасування закону щодо захисту технологічних компаній.

Закон все одно був ухвалений, а за нього проголосували 335 конгресменів – більше двох третин, що дозволяє скасувати вето Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, оборонний бюджет США передбачає військову допомогу Україні. Цього разу вона може скласти 250 млн доларів від Пентагону, як і було раніше. Також додатково Держдепартамент може виділити 115 млн.

Крім допомоги, документ розширює санкцій проти російських трубопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік", забороняє співпрацю американських і російських військових, і запроваджує санкції проти Туреччини за поставки російських ЗРК С-400.