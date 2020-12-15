Трамп знайшов несподівану причину поразки на виборах

Президент США Дональд Трамп звинуватив у своїй поразці на виборах машини для голосування, які нібито допустили багато помилок.

Свою думку Трамп висловив в Twitter. Він назвав таку ситуацію злочинною.

"З машинами для голосування виявляються величезні проблеми. Там такі сильні відхилення, що це просто смішно. Можна взяти і зробити з приголомшливої перемоги на виборах поразку з невеликою перевагою. У США такого бути не повинно", – написав президент США.

Трамп заявив про проблеми в машинах для голосування Twitter Дональда Трампа

В наступному пості Трамп уточнив, що в штаті Мічиган помилки автоматичних урн, які фіксують результати волевиявлення, склали 68%. За його словами, такий рівень не повинен перевищувати частку відсотка.

"Чи порушив держсекретар Мічигану закон? Залишайтеся з нами", – написав Трамп.

У Мічигані коефіцієнт помилок машин нібито склав 68% Twitter Дональда Трампа

За деякий час президент США написав ще один пост, заявивши про величезну кількість підтасовувань в ході виборів. Він не уточнив, що саме має на увазі, однак додав, що нічого подібного в країні ніколи не було.

Трамп знову заявив про підтасовування Twitter Дональда Трампа

Нагадаємо, представники Республіканської партії організували альтернативне голосування в кількох штатах "з масштабними порушеннями", в яких на виборах президента США переміг Джо Байден.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада відбулися вибори президента США. Майже відразу ж Трамп почав заявляти про "масштабне шахрайство". Лише 3 грудня глава держави визнав поразку, але все одно висловив незгоду з підсумками голосування.

14 грудня колегія виборників США затвердила перемогу обраного президента-демократа Джо Байдена на виборах глави держави. Він отримав 306 голосів за необхідних для перемоги 270 голосах. Трамп набрав 232 голоси.