Трамп зібрався видворити дипломатів Путіна через справу Скрипаля

Президент США Дональд Трамп готовий вислати з країни дипломатів РФ через справу про отруєння в британському Солсбері російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Трамп уже погодився з відповідними рекомендаціями своїх радників, пише Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Ймовірно, що про висилку російських дипломатів з США буде оголошено вже в понеділок, 26 березня.

При цьому відзначаються, що рішення Трампа поки що не є остаточним, оскільки він хоче упевнитися, що європейські союзники Штатів також зроблять схожі кроки щодо Росії перед тим, як самому вислати дипломатів.

Нагадаємо, 20 березня Великобританія вислала 23 російських дипломата.

Як писав "Обозреватель", раніше стало відомо, що крім США вислати дипломатів Росії можуть ще 20 країн Європейського Союзу. Також в знак солідарності з Великобританією ЄС відкликає свого посла Маркуса Едерера з Москви.