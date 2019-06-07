Трамп зібрався миритися з Путіним: гучна заява

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий налагодити відносини з Росією, які були зіпсовані через розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про "російське втручання" в американські вибори 2016 року.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News. За його словами, Москва і Вашингтон могли би поновити втрачені зв'язки.

"Я думаю, що вони (відносини – Ред.) були зіпсовані брехливим "полюванням на відьом". У мене можуть бути хороші відносини з Росією", — підкреслив Трамп.

Дональд Трамп і Володимир Путін

При цьому глава США заявив, що Мюллер часом поводився "як дурень", звинувачуючи його у злочинах, яких він не скоював.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня Трамп заявив, що зараз США проводять найжорсткішу політику щодо Росії.

Відомо що:

США і Росія готують переговори на вищому рівні. Вони можуть пройти на саміті "Великої двадцятки" в японській Осаці у червні.

3 травня Трамп вперше за довгий час провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Глави держав обговорили ситуацію в Україні.

Пізніше Трамп заявив, що у США і Росії є величезний потенціал для побудови хороших відносин.

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