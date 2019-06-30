ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Трамп жорстко розіграв саудівського принца на саміті G20: з'явилося відео

2.2тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп розіграв наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана.

Це трапилося під час засідання лідерів "Групи двадцяти", яке пройшло 28-29 червня в Осаці (Японія) (щоб побачити відео, проскрольте до кінця сторінки).

Дональд Трамп і Мухаммед бен Сальман

Дональд Трамп і Мухаммед бен Сальман

У ролику, який був опублікований у Twitter саудівського новинного порталу "Хабр аль-Аджіль", можна побачити, як Трамп, проходячи до свого місця в залі засідань, поплескує по плечу сидячого принця.

Бен Сальман реагує на дотик і обертається, але нікого не бачить, тому що Трамп уже пройшов далі нього.

Новини
Синдром Обамы преследует Трампа

Принц одразу ж обертається в іншу сторону і бачить Трампа, який як ні в чому не бувало кивнув йому.

Цікаво, що наступний саміт G20 пройде в 2020 році як раз в Саудівській Аравії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп принизив прем'єра Іспанії на G20. Підтверджуючі кадри з'явилися в місцевих ЗМІ.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Дональд Трамп
Місце
ЯпоніяОсака
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel