Трамп жорстко розіграв саудівського принца на саміті G20: з'явилося відео

Президент США Дональд Трамп розіграв наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана.
Це трапилося під час засідання лідерів "Групи двадцяти", яке пройшло 28-29 червня в Осаці (Японія) (щоб побачити відео, проскрольте до кінця сторінки).
Дональд Трамп і Мухаммед бен Сальман
У ролику, який був опублікований у Twitter саудівського новинного порталу "Хабр аль-Аджіль", можна побачити, як Трамп, проходячи до свого місця в залі засідань, поплескує по плечу сидячого принця.
Бен Сальман реагує на дотик і обертається, але нікого не бачить, тому що Трамп уже пройшов далі нього.
Принц одразу ж обертається в іншу сторону і бачить Трампа, який як ні в чому не бувало кивнув йому.
فيديو 🔴- خبر عاجل (@ AjelNews24) 29 червня 2019 р.
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خلال اجتماعات قمة العشرين ..
شاهد ترمب يمازح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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. # محمد_بن_سلمان_قمه_العشرين
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Цікаво, що наступний саміт G20 пройде в 2020 році як раз в Саудівській Аравії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп принизив прем'єра Іспанії на G20. Підтверджуючі кадри з'явилися в місцевих ЗМІ.
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