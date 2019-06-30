Трамп жорстко розіграв саудівського принца на саміті G20: з'явилося відео

Президент США Дональд Трамп розіграв наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана.

Це трапилося під час засідання лідерів "Групи двадцяти", яке пройшло 28-29 червня в Осаці (Японія) (щоб побачити відео, проскрольте до кінця сторінки).

Дональд Трамп і Мухаммед бен Сальман

У ролику, який був опублікований у Twitter саудівського новинного порталу "Хабр аль-Аджіль", можна побачити, як Трамп, проходячи до свого місця в залі засідань, поплескує по плечу сидячого принця.

Бен Сальман реагує на дотик і обертається, але нікого не бачить, тому що Трамп уже пройшов далі нього.

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Принц одразу ж обертається в іншу сторону і бачить Трампа, який як ні в чому не бувало кивнув йому.

فيديو 🔴

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خلال اجتماعات قمة العشرين ..



شاهد ترمب يمازح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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. # محمد_بن_سلمان_قمه_العشرين

. pic.twitter.com/c5K9OFaE8v - خبر عاجل (@ AjelNews24) 29 червня 2019 р.

Цікаво, що наступний саміт G20 пройде в 2020 році як раз в Саудівській Аравії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп принизив прем'єра Іспанії на G20. Підтверджуючі кадри з'явилися в місцевих ЗМІ.

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