Трамп зганьбився в мережі сваркою із "некомпетентним" мером Лондона

Президент США Дональд Трамп накинувся з критикою на мера Лондона Садіка Хана, зробивши одразу кілька помилок у його імені і прізвищі.

Відповідний пост глава Білого дому розмістив на своїй сторінці в Twitter у вівторок, 3 вересня.

"Некомпетентний мер Лондона Садік Хан був стурбований тим, що я вчора трохи пограв у гольф", – написав Трамп. Він виправдався, що цей короткочасний відпочинок був абсолютно доречним і не завадив робочому процесу.

Президент США порадив меру зайнятися боротьбою проти злочинності в британській столиці, замість того, щоб стежити за тим, що роблять інші.

При цьому Sadiq Khan у тексті Трампа перетворилося на Sadique Kahn. Незабаром президент виправив помилку в першому реченні публікації, не помітивши таку ж у кінці.

The incompetent Mayor of London, Sadiq Khan, was bothered that I played a very fast round of golf yesterday. Many Pols exercise for hours, or travel for weeks. Me, I run through one of my courses (very inexpensive). President Obama would fly to Hawaii. Kahn should focus on ....