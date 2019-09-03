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3 вересня • оновлено в 23:54
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Трамп зганьбився в мережі сваркою із "некомпетентним" мером Лондона

1.5т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп накинувся з критикою на мера Лондона Садіка Хана, зробивши одразу кілька помилок у його імені і прізвищі.

Відповідний пост глава Білого дому розмістив на своїй сторінці в Twitter у вівторок, 3 вересня.

"Некомпетентний мер Лондона Садік Хан був стурбований тим, що я вчора трохи пограв у гольф", – написав Трамп. Він виправдався, що цей короткочасний відпочинок був абсолютно доречним і не завадив робочому процесу.

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Трамп зганьбився в мережі, сварячись із мером Лондона

Трамп зганьбився в мережі, сварячись із мером Лондона

Президент США порадив меру зайнятися боротьбою проти злочинності в британській столиці, замість того, щоб стежити за тим, що роблять інші.

При цьому Sadiq Khan у тексті Трампа перетворилося на Sadique Kahn. Незабаром президент виправив помилку в першому реченні публікації, не помітивши таку ж у кінці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дочка Трампа Іванка осоромилася, назвавши новообраного главу уряду Великобританії Бориса Джонсона в своєму привітанні прем'єр-міністром "Сполученого Кінгстона".

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
На хозяина прёте?
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Борисс Робот
Борисс Робот
Пушкин Серёга, а он твой хозяин...??? ну извини, не знали...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Пушкин Серёга, это у тебя, шавка, хозяин. Мы сами. Спроси у Януковича.
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