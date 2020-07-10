Трамп "здався" та погодився надіти маску після хвилі критики

Президент США Дональд Трамп вперше за час пандемії коронавірусу (COVID -19) на громадському заході одягне медичну маску.

Глава Штатів буде дотримуватися запобіжних заходів при відвідуванні військового госпіталю Walter Reed. Про це він сказав інтерв'ю каналу Fox News, після того йому вказали, що ексвіцепрезидент Джо Байден завжди на публіці з'являється в масці.

"Я поїду в Walter Reed, щоб провідати наших чудових воїнів, які отримали поранення, важкі поранення, а також побачити наших лікарів які борються з COVID-19, людей, які роблять таку чудову роботу", – розповіл Трамп.

За його словами, він одягне маску, як тільки зайде в медустанову.

"Коли ти в лікарні, то думаю, це дуже правильна річ", – додав Трамп.

Очікується, що лідер американців відвідає госпіталь Walter Reed вже на цих вихідних.

Нагадаємо, що Трампа і ряд інших лідерів світових держав раніше жорстко критикували за недотримання маскового режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський президент Дональд Трамп запропонував перейменувати коронавірус COVID-19 в "кунг-флю" або "китайський грип".