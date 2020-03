Трамп здав тест на коронавірус. Відео

Президент США Дональд Трамп здав аналіз на коронавірус, результати якого очікуються через кілька днів.

Про це він повідомив під час пресконференції в Білому домі в суботу, 14 березня.

"Я теж здав аналізи вчора ввечері (в п'ятницю - ред.). Вони направлені в лабораторію", – сказав він.

Президент США пояснив, що здав тест на виявлення захворювання після численних запитань журналістів, чому він цього не зробив.

UPDATE: President Trump says that he has now taken a coronavirus test, and expects results within a few days.https://t.co/QhXWE2YxUF