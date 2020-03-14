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14 березня • оновлено в 21:28
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Трамп здав тест на коронавірус. Відео

2.4т
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Президент США Дональд Трамп здав аналіз на коронавірус, результати якого очікуються через кілька днів.

Про це він повідомив під час пресконференції в Білому домі в суботу, 14 березня.

"Я теж здав аналізи вчора ввечері (в п'ятницю - ред.). Вони направлені в лабораторію", – сказав він.

Дональд Трамп здав тест на коронавірус

Дональд Трамп здав тест на коронавірус

Скрін відео

Президент США пояснив, що здав тест на виявлення захворювання після численних запитань журналістів, чому він цього не зробив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 березня президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію в країні в зв'язку з поширенням коронавірусу.

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Автор
Марина Погорілко
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