Трамп здав тест на коронавірус. Відео

Президент США Дональд Трамп здав аналіз на коронавірус, результати якого очікуються через кілька днів.
Про це він повідомив під час пресконференції в Білому домі в суботу, 14 березня.
"Я теж здав аналізи вчора ввечері (в п'ятницю - ред.). Вони направлені в лабораторію", – сказав він.
Дональд Трамп здав тест на коронавірус
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Президент США пояснив, що здав тест на виявлення захворювання після численних запитань журналістів, чому він цього не зробив.
UPDATE: President Trump says that he has now taken a coronavirus test, and expects results within a few days.https://t.co/QhXWE2YxUF— MSNBC (@MSNBC) March 14, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 березня президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію в країні в зв'язку з поширенням коронавірусу.
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