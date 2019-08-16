"Трамп збожеволів!" Данія вибухнула гнівом через новину про продаж Гренландії

У Данії вибухнули обуреннями через новину про намір президента США Дональда Трампа купити острів Гренландію.

Добірку з реакцією топових політиків королівства опублікувало данське видання Ekstra Bladet. Всі вони зійшлися на думці, що американський лідер повинен забути про свою ідею.

Наприклад, колишній прем'єр-міністр Данії Ларс Льокке Расмуссен взагалі не сприйняв всерйоз новину про комерційні плани Трампа. "Це, ймовірно, першоквітневий жарт, але він зовсім не по сезону", – зазначив політик.

"Гренландія не продається! Часи, коли легко можна було купити землю і людей, щасливо пройшли", – обурився представник Лівої партії, депутат Майкл Ааструп.

У свою чергу представник Данської народної партії Гренландії Сорен Есперсен взагалі назвав наміри Трампа божевіллям.

"Якщо це правда, і він дійсно цим займається, то це явний доказ того, що він збожеволів. Повинен сказати, як є: ідея продажу Данією 50 000 громадян США є абсолютним божевіллям", – сказав політик.

А Лідер Червоно-зеленого альянсу Данії Пернілла Скіпер зазначила, що, якщо Трамп дійсно вважає, що можна придбати всю країну і весь народ, то це багато про що говорить. "Гренландія – це гренландці, і це не XIX століття. Не продається", – заявила депутат.

Трамп хоче купити Гренландію Twitter jon gabriel

Аналогічна позиція з'явилася і на сайті Міністерства закордонних справ Данії.

"Гренландія багата такими цінними ресурсами, як природні копалини, найчистіша вода і лід, популяції риби, морепродукти, відновлювальна енергія та новий фронтир для екстремального туризму. Ми відкриті для бізнесу, але не продаємося", – йдеться в офіційному повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Крім того, скандальна новина була підхоплена звичайними мешканцями Данії і перетворилася на привід для стьобу і фотожаб.

It must be an April Fool's Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f - Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 15 серпня 2019 р

Nej, @realDonaldTrump - Grønland er ikke til salg! Tiden hvor man bare kunne købe områder og folk er heldigvis slut for mange år siden. Det forventer jeg også, at regeringen på vegne af rigsfællesskabet, vil forklare i både klar og præcis tale, når Trump besøger Danmark #dkpol - Michael Aastrup (@michaelaastrup) 16 серпня 2019 р

Nå. Men jeg tror, vi beholder vores 370000000 tønder land .... #Trump - Søren Pind (@sorenpind) 16 серпня 2019 р

Nå. Men jeg tror, vi beholder vores 370000000 tønder land .... #Trump - Søren Pind (@sorenpind) 16 серпня 2019 р

Trump købe Grønland ?! Forhåbentlig en joke, men ellers forfærdelig tanke med risiko for militarisering af Grønland og mindre selvstændighed til det grønlandske folk - udover stort tab for Danmark #dkpol https://t.co/g49qGjjOFK - Martin Lidegaard (@martinlidegaard) 16 серпня 2019 р

Det siger voldsomt meget om Trump, at han rent faktisk tror, at man kan købe et helt land og et helt folk. Grønland er grønlændernes og det her er ikke 1800-tallet. Ikke til salg! - Pernille Skipper (@PSkipperEL) 16 серпня 2019 р

Bizart Trump tror han kan købe Grønland



Grønland har hjemmestyre og hvis Grønland vil være selvstændigt skal regeringen støtte op om det



Statsminister Mette Frederiksen skal fortælle Trump Danmark aldrig kunne finde på at sælge Grønland #dkpol #greenland https://t.co/wdPv3ne2Ax - Kåre Traberg Smidt (@kaaretraberg) 16 серпня 2019 р

Greenland in 10 years. pic.twitter.com/akqWowauyu - jon gabriel (@exjon) 15 серпня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, ідею покупки Гренландії Трамп нібито вже обговорював зі своїми радниками і адвокатами. Зокрема, він цікавився, наскільки реальна така угода. Президент США також попросив юрисконсульта Білого дому провести правову експертизу проекту.

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