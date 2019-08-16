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"Трамп збожеволів!" Данія вибухнула гнівом через новину про продаж Гренландії

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У Данії вибухнули обуреннями через новину про намір президента США Дональда Трампа купити острів Гренландію.

Добірку з реакцією топових політиків королівства опублікувало данське видання Ekstra Bladet. Всі вони зійшлися на думці, що американський лідер повинен забути про свою ідею.

Наприклад, колишній прем'єр-міністр Данії Ларс Льокке Расмуссен взагалі не сприйняв всерйоз новину про комерційні плани Трампа. "Це, ймовірно, першоквітневий жарт, але він зовсім не по сезону", – зазначив політик.

"Гренландія не продається! Часи, коли легко можна було купити землю і людей, щасливо пройшли", – обурився представник Лівої партії, депутат Майкл Ааструп.

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У свою чергу представник Данської народної партії Гренландії Сорен Есперсен взагалі назвав наміри Трампа божевіллям.

"Якщо це правда, і він дійсно цим займається, то це явний доказ того, що він збожеволів. Повинен сказати, як є: ідея продажу Данією 50 000 громадян США є абсолютним божевіллям", – сказав політик.

А Лідер Червоно-зеленого альянсу Данії Пернілла Скіпер зазначила, що, якщо Трамп дійсно вважає, що можна придбати всю країну і весь народ, то це багато про що говорить. "Гренландія – це гренландці, і це не XIX століття. Не продається", – заявила депутат.

Трамп хоче купити Гренландію

Трамп хоче купити Гренландію

Twitter jon gabriel

Аналогічна позиція з'явилася і на сайті Міністерства закордонних справ Данії.

"Гренландія багата такими цінними ресурсами, як природні копалини, найчистіша вода і лід, популяції риби, морепродукти, відновлювальна енергія та новий фронтир для екстремального туризму. Ми відкриті для бізнесу, але не продаємося", – йдеться в офіційному повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Крім того, скандальна новина була підхоплена звичайними мешканцями Данії і перетворилася на привід для стьобу і фотожаб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ідею покупки Гренландії Трамп нібито вже обговорював зі своїми радниками і адвокатами. Зокрема, він цікавився, наскільки реальна така угода. Президент США також попросив юрисконсульта Білого дому провести правову експертизу проекту.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
Данія
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Н Олег
Н Олег
Уолл Стрит, пожалуй, лидирует в бесстыдстве по распространению "новостей" о Трампе -- "по сведениям осведомлённых людей" .... ............ ....................... ...................... .................. можно порадоваться за датчан -- недаром их лидеры так встрепенулись -- нашёлся новый повод вспомнить об их существовании .... а то всё СП-2, да СП-2 --- приятно, конеш, чувствовать себя "вершителями судеб", но становится уже как-то стрёмно...
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