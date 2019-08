"Трамп збожеволів!" Данія вибухнула гнівом через новину про продаж Гренландії

У Данії вибухнули обуреннями через новину про намір президента США Дональда Трампа купити острів Гренландію.

Добірку з реакцією топових політиків королівства опублікувало данське видання Ekstra Bladet. Всі вони зійшлися на думці, що американський лідер повинен забути про свою ідею.

Наприклад, колишній прем'єр-міністр Данії Ларс Льокке Расмуссен взагалі не сприйняв всерйоз новину про комерційні плани Трампа. "Це, ймовірно, першоквітневий жарт, але він зовсім не по сезону", – зазначив політик.

"Гренландія не продається! Часи, коли легко можна було купити землю і людей, щасливо пройшли", – обурився представник Лівої партії, депутат Майкл Ааструп.

У свою чергу представник Данської народної партії Гренландії Сорен Есперсен взагалі назвав наміри Трампа божевіллям.

"Якщо це правда, і він дійсно цим займається, то це явний доказ того, що він збожеволів. Повинен сказати, як є: ідея продажу Данією 50 000 громадян США є абсолютним божевіллям", – сказав політик.

А Лідер Червоно-зеленого альянсу Данії Пернілла Скіпер зазначила, що, якщо Трамп дійсно вважає, що можна придбати всю країну і весь народ, то це багато про що говорить. "Гренландія – це гренландці, і це не XIX століття. Не продається", – заявила депутат.

Аналогічна позиція з'явилася і на сайті Міністерства закордонних справ Данії.

"Гренландія багата такими цінними ресурсами, як природні копалини, найчистіша вода і лід, популяції риби, морепродукти, відновлювальна енергія та новий фронтир для екстремального туризму. Ми відкриті для бізнесу, але не продаємося", – йдеться в офіційному повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Крім того, скандальна новина була підхоплена звичайними мешканцями Данії і перетворилася на привід для стьобу і фотожаб.

It must be an April Fool's Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f