Трамп зажадав відставки Йованович через її розмову із Зеленським, – Болтон

Американський президент Дональд Трамп наполягав на звільненні послині США в Україні Марі Йованович через її нібито розмову з новообраним українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це написав у книзі "Кімната, де це трапилося: мемуари Білого дому" ексрадник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон. Відставку дипломатки активно підтримував особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

"Джуліані "накручував" Трампа "новиною", що Йованович мала бесіду з новообраним президентом Зеленським, зокрема казала йому, мовляв, сам Трамп хоче, щоб певні розслідування з боку українських прокурорів припинилися", – написав Болтон.

За його словами, Джуліані вимовляв те, що було виключно "дикими чутками", і не запропонував жодних доказів своїх тверджень.

"Я сказав, що розмовляв з держсекретарем США Майком Помпео про Йованович і ще раз поговорив би з ним. Трамп не міг повірити, що Помпео досі не звільнив Йованович, тому що це саме те, чого Трамп хотів, без всяких "якщо", "і" та "але", – розповів ексрадник Білого дому.

Лідер США розпорядився, щоб Болтон зателефонував Зеленському та дав йому зрозуміти, що Йованович не представляла позиції американської адміністрації.

"Звісно, через те, що ми насправді не знали, що саме вона говорила, було незрозуміло, що саме я повинен сказати Зеленському ігнорувати", – зізнався Болтон.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ексрадник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні задля отримання компромату на своїх політичних суперників.