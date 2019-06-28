Трамп зажадав від Путіна роз'яснень по Україні: подробиці

Президент США Дональд Трамп на саміті G20 в Японії обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним питання звільнення полонених українських моряків, захоплених в Керченській протоці.

Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, з цього питання російський лідер дав необхідні роз'яснення, передає RT.

Пєсков також назвав переговори президентів досить насиченими з порушених питань.

"Звичайно, обмеженість за часом не дозволила поглиблено обмінятися думками з тих тем, які були порушені... Говорили і про рівень двосторонніх торговельно-економічних відносин, який жодним чином не відповідає потенціалу наших двох країн", - розповів він.

Трамп і Путін

За словами Пєскова, саме американський лідер зачепив тему звільнення українських моряків.

"Ми констатуємо готовність почати розмову по серйозним темам стабільності і по тематиці розброєння, контролю над озброєннями. У цілому ми констатуємо намір продовжувати діалог на вищому рівні", - підсумував Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп і Путін провели переговори в рамках саміту G20, який стартував 28 червня в Осаці (Японія).

Це третя особиста зустріч Трампа і Путіна – в основному лідери спілкуються по телефону. Востаннє глави держав зустрічалися в грудні 2018 року на саміті G20 в Аргентині.

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