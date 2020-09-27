Трамп висунув Байдену передвиборну вимогу Зеленського

Президент США Дональд Трамп зажадав, щоб його головний конкурент на виборах, демократ Джо Байден здав тест на наркотики

Про це глава Сполучених Штатів написав на сторінці в Twitter 27 вересня. Політик зазначив, що й сам пройде цю процедуру.

"Я буду наполегливо вимагати від "сонного" Джо Байдена пройти тест на наркотики до або після дебатів у вівторок [29 вересня] ввечері. Звісно, я теж погоджуся пройти", – заявив президент.

Він додав, що виступи на дебатах Байдена "були, м'яко кажучи, рекордно нерівномірними".

"Тільки наркотики могли викликати цю невідповідність?" – запитав Трамп.

Повідомлення Трампа в Twitter. Скриншот

Зазначимо, схожа історія сталася на виборах президента України в 2019 році.

Нинішній український глава Володимир Зеленський під час виклику свого опонента Петра Порошенка на дебати закликав пройти медичну експертизу. Цей крок був пов'язаний із "чорною" кампанією проти кандидата зі звинуваченнями Зеленського нібито в наркоманії. Сам він пояснив, що аналізи на наркотики необхідно здати, щоб довести українцям, що серед кандидатів "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

5 квітня Зеленський здав аналізи в медичному діагностичному центрі Eurolab у Києві. Порошенко в цей же день здав аналізи в медичній частині НСК "Олімпійський".

Нагадаємо:

Перші дебати Трампа та Байдена заплановані на 29 вересня в Клівленді (Огайо). Другі пройдуть 15 жовтня в Майамі (Флорида). Треті дебати мають відбутися 22 жовтня в Нешвіллі (Теннессі).

Самі вибори американського президента призначені на 3 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп відкинув мирну передачу влади кандидату від демократів Джо Байдену в разі своєї поразки на виборах у 2020 році.