Байдена назвали президентом, але Трамп оголосив про свою перемогу: всі подробиці фіналу виборів у США

Джо Байден стане 46-м президентом США після перемоги в штаті Пенсільванія, де він народився, дозволивши йому отримати 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги.

Як повідомляє CNN, отримавши в Пенсільванії 20 голосів вибірників, Байден тепер має в цілому 273 голоси вибірників. Однак нинішній президент США Дональд Трамп в Twitter написав, що він переміг у виборах глави американської держави.

Підсумки виборів в Пенсільванії

"Я виграв ці вибори, з великим відривом", – йдеться в повідомленні.

Також Трамп в соцмережі написав, що величезна кількість голосів, відданих на президентських виборах, була ухвалена незаконно.

"Десятки тисяч голосів незаконно ухвалено після 20:00 (за місцевим часом – Ред.) вівторка – дня виборів. Сотні тисяч голосів незаконно не було взято до уваги, але це вже інша справа. Це могло б змінити результати виборів у багатьох штатах, в тому числі і в Пенсільванії, про яку всі думали, що її легко завоювати ще в ніч виборів", – повідомив він.

За його словами, "в ці години відбувається щось погане, коли законній прозорості жорстко і жорстоко не дають ходу – трактори блокують двері, вікна завішені щільними завісами, щоб не можна було бачити, що відбувається в кімнатах, де йде підрахунок. Усередині відбувається щось погане. Великі зміни мали місце", – писав в мережі Трамп.

Додамо, що станом на вечір 7 листопада загальні результати виборів президента США виглядають таким чином: Джо Байден набирає 50,6% голосів, Дональд Трамп – 47,7%.

Вибори в США Fox News

Голосування по Штатам Fox News

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що кандидат в президенти США Джо Байден випереджає Дональда Трампа в штатах Джорджія та Пенсільванія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що він "легко виграв" вибори, якщо порахувати "законні голоси".

Кандидат в президенти США Джо Байден заявив, що поки не готовий оголосити про перемогу. Однак він висловив упевненість, що виграє президентські вибори.

Що відбувається в США та чому Трамп так тримається за крісло в Білому домі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.