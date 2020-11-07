Трамп заявив, що виграв вибори

Президент США Дональд Трамп заявив, що переміг у виборах глави американської держави.

Про це він написав у Twitter. При цьому нинішній глава Штатів зазначив, що виграв вибори "з великим відривом".

"Я виграв ці вибори, з великим відривом", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що кандидат в президенти США Джо Байден випереджає Дональда Трампа в штатах Джорджія та Пенсільванія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що він "легко виграв" вибори, якщо порахувати "законні голоси".

Кандидат в президенти США Джо Байден заявив, що поки не готовий оголосити про перемогу. Однак він висловив упевненість, що виграє президентські вибори.

Що відбувається в США та чому Трамп так тримається за крісло в Білому домі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.