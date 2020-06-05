Президент США Дональд Трамп заявив, що вони підготували два мільйони доз вакцини від COVID-19, але чиновники відмовилися коментувати цю інформацію.
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Як повідомляє CBNC, в п'ятницю, 5 червня, під час прес-конференції Трамп заявив, що вакцина готова до відправки, залишилося тільки пройти перевірку безпеки.
"У питанні вакцини досягнутий величезний прогрес. Ми вже готові починати з точки зору транспортування і логістики. Зараз у нас готові понад два мільйони доз, залишилося тільки пройти перевірку безпеки", – заявив він.
Однак радник Білого дому з питань охорони здоров'я Ентоні Фаучи, який задіяний в процесі розробки вакцини, сказав, що нічого про такі заяви Трампа не чув, так що коментувати інформацію відмовився. Не сказали нічого і інші чиновники. Так, представник Білого дому сказав, що це компетенція Міністерства охорони здоров'я, але там теж коментувати відмовилися і перенаправили журналістів назад в Білий дім.
Трамп заявив, що в США готова вакцина проти COVID-19
Chip Somodevilla
При цьому Трамп не сказав про якого виробника вакцин йдеться.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що має намір мобілізувати збройні сили країни для доставки вакцини від COVID-19 після того, як вона буде готова. Тоді він говорив про терміни до кінця 2020 року, але у Білого дому не було ніяких підтверджень, що дозволяють розраховувати, що до цього часу ліки буде готове.
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