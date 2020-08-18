МоваЯзык

Топтеми:

Трамп заявив, що в Білорусі мало демократії: він має намір це обговорити з Росією

Борис Бондар
Борис Бондар
Світ
1,8 т.
Трамп заявив, що США обговорять Білорусь із Росією

Трамп заявив, що США обговорять Білорусь із Росією.

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче обговорити з Росією ситуацію в Білорусі.

Про це повідомило Reuters. За словами глави Білого дому, протести в Білорусі виглядали "переважно мирними".

"Я люблю демократію, це важливе слово, схоже, ми не бачимо багато демократії в Білорусії. Ми говоримо з багатьма людьми, і в слушний час ми будемо говорити з Росією, будемо говорити з іншими", – сказав Трамп.

Він зазначив, що в Білорусі пройшли великі мітинги, але вони носили мирний характер.

Також Трамп наголосив, що він підтримує демократію в Білорусі.

Президент США не повідомив інших подробиць про те, коли він проведе переговори з Москвою.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп відреагував на протести білорусів проти президента Олександра Лукашенка. "Ситуація жахлива, Сполучені Штати уважно стежать", – коротко повідомив він.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

СШАПротести у БілорусіДональд Трамп
Поділитися в Facebook
  2. Світ