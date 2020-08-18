Трамп заявив, що в Білорусі мало демократії: він має намір це обговорити з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче обговорити з Росією ситуацію в Білорусі.

Про це повідомило Reuters. За словами глави Білого дому, протести в Білорусі виглядали "переважно мирними".

"Я люблю демократію, це важливе слово, схоже, ми не бачимо багато демократії в Білорусії. Ми говоримо з багатьма людьми, і в слушний час ми будемо говорити з Росією, будемо говорити з іншими", – сказав Трамп.

Він зазначив, що в Білорусі пройшли великі мітинги, але вони носили мирний характер.

Також Трамп наголосив, що він підтримує демократію в Білорусі.

Президент США не повідомив інших подробиць про те, коли він проведе переговори з Москвою.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп відреагував на протести білорусів проти президента Олександра Лукашенка. "Ситуація жахлива, Сполучені Штати уважно стежать", – коротко повідомив він.

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