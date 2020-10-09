Трамп заявив, що Путін йому подобається і вони можуть порозумітися

Президент США Дональд Трамп висловив симпатію до свого російського колеги Володимира Путіна.

В інтерв'ю Rush Limbaugh Show він заявив, що може порозумітися з президентом Росії.

"Мені подобається Путін. А Путіну, можливо, подобаюся я", – сказав американський лідер.

При цьому Трамп зазначив, що Путіну було б простіше мати справу з кандидатом від демократів Джо Байденом, тому що він не готовий бути президентом, або його попередницею Хілларі Клінтон.

Крім Путіна президент США також заявив, що йому подобається канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Також Трамп нагадав, що саме він "змусив" Берлін збільшити витрати на оборону від Москви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час перших дебатів Байден і Трамп влаштували перепалку між собою.

Президент США регулярно перебивав свого візаві, в результаті кандидат в президенти від Демократичної партії назвав Трампа "клоуном" та "найгіршим президентом Америки".