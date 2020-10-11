Трамп заявив, що не хворий на коронавірус, але спливла цікава деталь

Президент США Дональд Трамп оголосив, що у нього більше немає COVID-19 і він повністю вилікувався, однак на його руці помітили дивні пластирі.

Як повідомило Fox News, про перемогу над коронавірусом Трамп заявив в інтерв'ю програмі "Sunday Morning Futures". Він підкреслив, що відчуває себе "фантастично".

"Я переміг цей божевільний жахливий китайський вірус... Я пройшов найвищий тест, найвищі стандарти, і я у відмінній формі. І я повинен сказати вам, що відчуваю себе фантастично. Я дійсно відчуваю себе добре", – сказав президент США.

У той же час видання Daily Mail повідомило, що на тильній стороні руки Трампа помітили пластир. У суботу, 10 жовтня, він виступав перед прихильниками з балкона Білого дому.

Наявність пластиру, на думку журналістів, свідчить про те, що президент отримує внутрішньовенні препарати, хоча після битви з коронавірусом він заявив, що не приймає ліків.

Медичний експерт розповів виданню, що такі пов'язки зазвичай накладають на місце, яке використовується для внутрішньовенного введення рідин або ліків. Набагато рідше його можна використовувати в якості місця для взяття крові для аналізів, якщо доступ до вен на руці утруднений.

Експерт зазначив, що, можливо, пов'язки були накладені на випадковий поріз або подряпину.

Крім стероїду дексаметазону, який зазвичай приймають всередину, основними ліками Трампа, про які було оголошено публічно, були Ремдесівір і коктейль з антитіл, який виробляє компанія Regeneron.

У п'ятницю, 9 жовтня, Трамп заявив, що не приймає ліків.

"Прямо зараз я не приймаю ліки, вісім годин я вже не приймаю жодних ліків", – сказав президент в інтерв'ю Fox News.

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